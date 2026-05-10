Vladimir Putin consideră „logic” un referendum în Armenia privind aderarea la Uniunea Europeană

Președintele rus Vladimir Putin a declarat sâmbătă că ar fi „logic” ca Armenia să organizeze un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană, după ce statul caucazian, aliat al Moscovei, a găzduit pentru prima dată un summit european, scrie Euractiv.

Fosta republică sovietică și-a suspendat în 2024 participarea la alianța militară CSTO condusă de Rusia, după ce Moscova nu a intervenit pentru a o apăra în conflictul cu Azerbaidjanul.

În același timp, Armenia a declarat că își dorește aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce a provocat nemulțumirea Kremlinului.

Totodată, Erevanul a semnat mai multe memorandumuri de securitate menite să îl apropie de parteneriatele europene și transatlantice de apărare și să reducă dependența de Rusia.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă despre aspirațiile europene ale Armeniei, Putin a afirmat că ar fi „destul de logic să se organizeze un referendum și să se întrebe cetățenii armeni care ar fi alegerea lor. Pe baza acestui fapt, ne-am face și noi propria alegere”.

„Și atunci am fi mers pe calea unei separări blânde, civilizate și reciproc avantajoase.”, a continuat Putin.

Președintele rus a făcut și o referire la situația din Ucraina și la parcursul european al acesteia.

„Cu toții trecem prin tot ce se întâmplă în direcția Ucrainei chiar acum. Dar cum a început totul? Cu încercarea Ucrainei de a adera la UE.”

La începutul săptămânii, Armenia a găzduit zeci de lideri europeni la summitul Comunității Politice Europene (CPE), inclusiv pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ulterior, marți, în capitala Erevan a avut loc și un summit separat între Uniunea Europeană și Armenia.

„Acest prim summit UE-Armenia ridică parteneriatul nostru la un nou nivel și stabilește o direcție și o agendă clare pentru anii următori”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

După desfășurarea celor două reuniuni, Rusia l-a convocat pe ambasadorul Armeniei pentru a-și exprima nemulțumirea față de găzduirea lui Volodimir Zelenski.