Uniunea Europeană votează în favoarea unui tribunal de tipul celui de la Nürnberg pentru Rusia

Miniștrii Uniunii Europene au votat pe 5 mai ca Uniunea să adere oficial la o instanță a Consiliului Europei care îi va judeca pe liderii Rusiei pentru războiul împotriva Ucrainei, au confirmat trei oficiali ai UE pentru Kyiv Independent.

Tribunalul special care urmează să fie înființat va judeca Rusia pentru aceeași crimă de agresiune pentru care liderii Germaniei naziste au fost găsiți vinovați în procesele de la Nürnberg, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Tribunalul special joacă un rol important, fiindcă nicio altă instanță nu are mandatul legal de a judeca crima internațională de declanșare a unui război de agresiune.

Juristul Philippe Sands a pledat deja în 2022 pentru un tribunal special care să tragă Rusia la răspundere pentru aceeași crimă, lucru care a fost convenit în principiu de Consiliul Europei în mai 2025.

Ulterior, au început eforturile de punere în funcțiune a tribunalului special.

Țările de Jos și-au exprimat interesul de a găzdui tribunalul, iar UE a acordat finanțare pentru a sprijini colectarea probelor și alte lucrări pregătitoare înainte de înființarea completă a tribunalului.

Odată ce va fi operațional, figuri-cheie ale conducerii rusești, inclusiv președintele rus Vladimir Putin, vor fi puși sub acuzare.

De asemenea, este posibil ca competența tribunalului să depășească granițele Rusiei și să includă și alte țări care s-au alăturat războiului Moscovei împotriva Ucrainei, precum Belarus și Coreea de Nord.

Tribunalul are deja mult mai mult decât cei 16 susținători necesari pentru a deveni realitate. Asta înseamnă că Consiliul Europei va putea anunța progrese concrete atunci când miniștrii de externe ai celor 46 de țări membre se vor reuni în capitala Moldovei, Chișinău, pe 15 mai.

Guvernul ucrainean se așteaptă ca tribunalul special să fie pe deplin operațional în 2027.