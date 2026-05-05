Prima pagină » Tehnologie » Compania Meta extinde măsurile de protecție pentru adolescenți în toate țările din Uniunea Europeană

Compania Meta extinde măsurile de protecție pentru adolescenți în toate țările din Uniunea Europeană

Compania Meta a anunțat marți extinderea tehnologiilor de protecție pentru conturile adolescenților în toate cele 27 de state membre din Uniunea Europeană, precum și introducerea acestora pe Facebook în SUA, în contextul presiunilor tot mai mari privind siguranța minorilor online.
Compania Meta extinde măsurile de protecție pentru adolescenți în toate țările din Uniunea Europeană
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
05 mai 2026, 15:40, Știrile zilei

Potrivit companiei, noile măsuri includ și tehnologii avansate de inteligență artificială pentru verificarea vârstei utilizatorilor, cu elemente suplimentare față de cele anunțate anterior. Meta a precizat că își consolidează mecanismele de identificare și eliminare a utilizatorilor sub 13 ani, vârsta minimă pentru utilizarea platformelor sale.

Un element nou îl reprezintă utilizarea analizei vizuale bazate pe inteligența artificială. Aceasta permite scanarea fotografiilor și videoclipurilor pentru indicii privind vârsta utilizatorilor, pe lângă analiza deja existentă a textelor, comentariilor și interacțiunilor. Compania subliniază că această tehnologie nu este recunoaștere facială, ci se bazează pe estimarea generală a vârstei pe baza unor indicii vizuale.

Meta a mai anunțat că, dacă un cont este suspectat că aparține unui minor sub 13 ani, acesta poate fi dezactivat, iar utilizatorul va trebui să își verifice vârsta pentru a-l păstra.

Totodată, compania a simplificat procedurile de raportare a conturilor suspecte și a introdus modele IA pentru analizarea acestor sesizări, cu scopul de a accelera deciziile și de a crește acuratețea.

Implicarea părinților

În ceea ce privește protecția adolescenților, Meta extinde tehnologia care identifică proactiv conturile ce ar putea aparține tinerilor, chiar dacă aceștia au declarat o vârstă falsă, și le încadrează automat în „Teen Accounts”, cu restricții privind conținutul și interacțiunile. Această tehnologie va fi extinsă în Uniunea Europeană și Brazilia pentru Instagram și introdusă pe Facebook în SUA, urmând ca implementarea să continue în Marea Britanie și UE din iunie.

Compania a precizat că a inclus deja „sute de milioane” de adolescenți în aceste conturi protejate, disponibile pe Instagram, Facebook și Messenger, unde sunt limitate contactele nedorite și tipurile de conținut accesibile. În plus, utilizatorii sub 18 ani sunt încadrați automat în setări de conținut adecvate vârstei.

Un alt element nou vizează implicarea părinților. Meta va începe să trimită notificări către părinți, inițial în SUA, cu informații despre cum pot verifica și confirma vârsta copiilor lor și cu recomandări pentru discuții privind utilizarea corectă a datelor de vârstă online.

Compania a reiterat că susține introducerea unor reglementări care să oblige magazinele de aplicații să verifice vârsta utilizatorilor. Argumentează că o astfel de abordare ar oferi un sistem centralizat și coerent de protecție pentru minori.

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu al industriei tehnologice de a răspunde preocupărilor globale legate de siguranța copiilor și adolescenților în mediul digital. Mai ales cu privire la riscurile asociate abuzurilor online și conținutului generat de inteligența artificială.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor