Compania Meta extinde măsurile de protecție pentru adolescenți în toate țările din Uniunea Europeană

Potrivit companiei, noile măsuri includ și tehnologii avansate de inteligență artificială pentru verificarea vârstei utilizatorilor, cu elemente suplimentare față de cele anunțate anterior. Meta a precizat că își consolidează mecanismele de identificare și eliminare a utilizatorilor sub 13 ani, vârsta minimă pentru utilizarea platformelor sale.

Un element nou îl reprezintă utilizarea analizei vizuale bazate pe inteligența artificială. Aceasta permite scanarea fotografiilor și videoclipurilor pentru indicii privind vârsta utilizatorilor, pe lângă analiza deja existentă a textelor, comentariilor și interacțiunilor. Compania subliniază că această tehnologie nu este recunoaștere facială, ci se bazează pe estimarea generală a vârstei pe baza unor indicii vizuale.

Meta a mai anunțat că, dacă un cont este suspectat că aparține unui minor sub 13 ani, acesta poate fi dezactivat, iar utilizatorul va trebui să își verifice vârsta pentru a-l păstra.

Totodată, compania a simplificat procedurile de raportare a conturilor suspecte și a introdus modele IA pentru analizarea acestor sesizări, cu scopul de a accelera deciziile și de a crește acuratețea.

Implicarea părinților

În ceea ce privește protecția adolescenților, Meta extinde tehnologia care identifică proactiv conturile ce ar putea aparține tinerilor, chiar dacă aceștia au declarat o vârstă falsă, și le încadrează automat în „Teen Accounts”, cu restricții privind conținutul și interacțiunile. Această tehnologie va fi extinsă în Uniunea Europeană și Brazilia pentru Instagram și introdusă pe Facebook în SUA, urmând ca implementarea să continue în Marea Britanie și UE din iunie.

Compania a precizat că a inclus deja „sute de milioane” de adolescenți în aceste conturi protejate, disponibile pe Instagram, Facebook și Messenger, unde sunt limitate contactele nedorite și tipurile de conținut accesibile. În plus, utilizatorii sub 18 ani sunt încadrați automat în setări de conținut adecvate vârstei.

Un alt element nou vizează implicarea părinților. Meta va începe să trimită notificări către părinți, inițial în SUA, cu informații despre cum pot verifica și confirma vârsta copiilor lor și cu recomandări pentru discuții privind utilizarea corectă a datelor de vârstă online.

Compania a reiterat că susține introducerea unor reglementări care să oblige magazinele de aplicații să verifice vârsta utilizatorilor. Argumentează că o astfel de abordare ar oferi un sistem centralizat și coerent de protecție pentru minori.

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu al industriei tehnologice de a răspunde preocupărilor globale legate de siguranța copiilor și adolescenților în mediul digital. Mai ales cu privire la riscurile asociate abuzurilor online și conținutului generat de inteligența artificială.