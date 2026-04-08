Gândul acuză un asalt asupra publicației: Facebook a închis pagina ziarului cu 1 milion de urmăritori

Potrivit Gândul, compania Meta, care operează platforma Facebook, a închis pagina ziarului Gândul pe 22 februarie 2026, fără niciun avertisment sau explicație clară. Într-o zi, pagina a dispărut și s-a prăbușit traficul Gândul, prejudiciul imediat fiind de 6-7 milioane de vizualizări zilnic și aproape 200 de milioane de vizualizări pe lună pe Facebook și pe site.

Extensia din social media a ziarului – de altfel certificată de Facebook prin „bifă albastră” – avea peste 1 milion de urmăritori și, în fiecare lună, genera sute de milioane de vizualizări. Facebook limitează în mod drastic dreptul publicului de a se informa de pe platforma Gândul, arată publicația.

În absența explicațiilor privind restricția și considerând că ziarul a urmat, cu bună-credință, normele deontologice ale presei în virtutea informării publicului, Gândul consideră această acțiune a Facebook „un atac la adresa libertății presei în general și la adresa unei publicații independente în particular”, o încălcare a drepturilor prevăzute în Constituție și a legii din România.

