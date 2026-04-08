CAB suspendă decizia CNA de retragere a licenței Realitatea Plus

Curtea de Apel București a suspendat miercuri executarea deciziei prin care Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența audiovizuală a postului Realitatea Plus. Potrivit soluției, instanța a dispus suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259 din 7 aprilie 2026; hotărârea este executorie și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile. În aceste condiții, postul poate continua să emită până la soluționarea litigiului pe fond.

„Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, potrivit deciziei publicate pe portal.

„Instanta a facut dreptate! Decizia CNA se ridicare a licentei a fost suspendata!Realitatea merge mai departe! Multumesc tuturor Oamenilor!”, a declarat Anca Alexandrescu, figură centrală a postului.

Context

Pe 7 aprilie 2026, CNA a decis retragea licenței audiovizuale a Realitatea Plus, invocând art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului, deoarece societatea nu depusese dovada achitării unor amenzi în termenul legal; comunicatul CNA spune că analiza a vizat amenzi aplicate în perioada ianuarie 2024–septembrie 2025.Azi, CNA a respins cererea de rediscutare a postului.

Reprezentanții postului au anunțat că se vor adresa instanței.