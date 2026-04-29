BREAKING NEWS. CCR a admis sesizările AUR privind TVR și Radio România. Hotărârile Parlamentului au fost anulate

UPDATE Decizie comunicată oficial și de CCR

CCR a stabilit că problema vizează modul în care au fost desemnați candidații propuși de grupurile parlamentare reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Curtea a constatat că Parlamentul nu a respectat prevederile Legii nr. 41/1994, care impun ca cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare în CA-ul SRR să fie ocupate potrivit configurației politice și ponderii acestora în Parlament.

Este vorba despre ambele hotărâri contestate, atât cea referitoare la Televiziunea Română, cât și cea privind Societatea Română de Radiodifuziune. În urma deciziei CCR, Parlamentul va trebui să demareze procedura pentru numirea unor noi Consilii de Administrație.

Decizia nu produce efecte retroactive. Curtea a urmat jurisprudența sa anterioară, fiind invocată Decizia CCR nr. 417/2014. Astfel, anularea hotărârilor Parlamentului nu afectează retroactiv deciziile deja luate de conducerile instituțiilor, spun sursele Mediafax.

AUR a contestat la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR, acuzând că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului.

Formațiunea a susținut că, deși are o pondere parlamentară mai mare decât alte partide, a primit câte un singur loc în CA-urile TVR și Radio România, la fel ca UDMR, dar mai puțin decât PNL și USR. Legea de funcționare a TVR și Radioului public prevede că propunerile pentru aceste consilii trebuie făcute cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare.

Istoric numiri și scandal

Sesizările au fost depuse după ce plenul reunit al Parlamentului a aprobat componența Consiliilor de Administrație ale TVR și Radio România. Votul a fost precedat de scandal în comisiile reunite pentru cultură, unde senatorul AUR Laurențiu Plăeșu a acuzat majoritatea de „abuz” și de încălcarea algoritmului politic.

AUR a susținut că, raportat la configurația politică a Parlamentului, formațiunea avea dreptul la câte doi reprezentanți în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR. Reprezentanții partidului au reclamat că AUR, cu aproximativ 90 de parlamentari, a primit același număr de locuri ca UDMR, care are 32 de mandate, și mai puține locuri decât PNL și USR.

În semn de protest, parlamentarii AUR au părăsit ședința plenului reunit, afișând pancarte cu mesajele „PSD și USR, hoții de la TVR” și acuzând coaliția de guvernare că își asigură controlul asupra televiziunii și radioului public prin încălcarea reprezentării proporționale.

În sesizare, AUR a invocat și un precedent din 2012, când PDL a contestat la Curtea Constituțională modul de împărțire a locurilor în Consiliul de Administrație al TVR. La acel moment, CCR a admis obiecțiile și a constatat că procedura nu respectase dispozițiile legale aplicabile.