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CCR confirmă constituționalitatea ordonanței SAFE. Sesizarea AUR, SOS și PACE-Întâi România a fost respinsă

CCR a respins joi sesizarea depusă de parlamentari AUR, SOS România, PACE și neafiliați, confirmând constituționalitatea modificărilor aduse ordonanței SAFE.
CCR confirmă constituționalitatea ordonanței SAFE. Sesizarea AUR, SOS și PACE-Întâi România a fost respinsă
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Maria Nițu
04 iun. 2026, 14:31, Politic
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UPDATE

Respingerea a fost votată cu 8 voturi „pentru” și 1 „împotrivă”, precizează Curtea Constituțională.

Știrea inițială

Curtea Constituțională a României a respins joi sesizarea depusă de peste 50 de deputați din AUR, SOS România și PACE-Întâi România, alături de parlamentari neafiliați, privind Legea de aprobare a modificărilor aduse Ordonanței de Urgență referitoare la Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE).

„Obiecția de neconstituționalitate privind Legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2026, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2005 referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 privind instituirea Instrumentului «Acțiunea pentru securitatea Europei» (SAFE), prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, formulată de deputați din mai multe grupuri parlamentare din Camera Deputaților și de deputați neafiliați, a fost respinsă cu majoritate de voturi.”, a transmis joi CCR.

Despre ce este vorba

Sesizarea de neconstituționalitate a fost formulată de mai mulți membri ai grupurilor parlamentare din Camera Deputaților și de deputați neafiliați.

Pe 26 mai, Senatul a adoptat cu amendamente legea de aprobare a OUG 21/2026, care modifică și completează OUG 62/2025 privind aplicarea Regulamentului UE 2025/1106 din 27 mai 2025, prin care este creat instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), destinat consolidării industriei europene de apărare.

Amendamentele au fost propuse de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, care a spus că Guvernul are capacități limitate pentru implementare și nu le poate adopta direct.

Aceste modificări vizează modul de distribuire a fondurilor alocate României către instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, precum și stabilirea unui termen de 30 de zile pentru încheierea angajamentelor în cadrul SAFE de la semnarea acordului de împrumut, și nu de la aprobarea acestuia, cum era anterior.

Au fost înregistrate 69 de voturi „pentru”, trei „împotrivă” şi 31 de abţineri.

În sesizarea transmisă CCR, autorii au reclamat că ordonanța nu se limita la aplicarea programului SAFE, ci modifica și legislația din alte domenii, precum PNRR.

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