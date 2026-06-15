Prima pagină » Social » Patriarhia Română deplânge atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev

Patriarhia Română deplânge atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev

Patriarhia Română a transmis, luni, că își exprimă „profunda îngrijorare și tristețe” după atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev.
Patriarhia Română deplânge atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev
Iulian Moşneagu
15 iun. 2026, 11:01, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Patriarhia Română își exprimă profunda îngrijorare și tristețe în legătură cu atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev, unul dintre cele mai importante centre ale spiritualității ortodoxe și monument înscris în patrimoniul mondial UNESCO”, a transmis, luni, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Lavra Pecerska din Kiev este una dintre cele mai importante mănăstiri ortodoxe ale Ucrainei.

Orice atingere adusă unui lăcaș de cult și unui monument de o asemenea valoare religioasă, istorică și culturală reprezintă o pierdere pentru întreaga creștinătate și pentru patrimoniul universal al umanității”, a subliniat Patriarhia Română.

Patriarhia a precizat că se roagă „pentru încetarea violențelor, pentru restabilirea păcii, pentru protejarea vieților omenești și pentru conservarea patrimoniului spiritual și cultural aflat în calea conflictelor armate”.

Un incendiu a izbucnit la Lavra Pecerska din Kiev după un atac rusesc asupra capitalei ucrainene.

Recomandarea video

Generalul Dorin Toma, fost comandant NATO, acuzații grave la adresa premierului desemnat Adrian Veștea
G4Media
VIDEO - Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
GSP.ro
Adrian Veștea a reacționat după ce USR a anunțat că nu poate susține un guvern care „se naște din trădare”. Ce spune despre o colaborare cu PSD
Gandul
ULTIMA ORĂ! Tragedie aviatică! Nu sunt supraviețuitori
Cancan
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport
Când vom putea circula integral pe autostrada Sibiu-Pitești. În șase ani s-au construit doar 54 de kilometri, mai puțin de jumătate din proiect. Ce spune secretarul de stat Irinel Scrioșteanu
Libertatea
Primul semn al cancerului de piele! La ce să fii atent, ca să-ți crești șansele de vindecare
CSID
Când se vor ieftini benzina, motorina și kerosenul după ce Trump a anunțat: „Să curgă petrolul!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia