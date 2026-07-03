Imagini generate cu AI alimentează teoria falsă că atacul asupra mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev a fost înscenat

Mai multe conturi pro-ruse au distribuit pe platforme precum X, Facebook și TikTok imagini care pretind că surprind fotografi instalați pe acoperișurile din apropierea complexului monahal înainte ca acesta să fie lovit de rachete și drone. Postările susțin că prezența cameramanilor ar demonstra că autoritățile ucrainene știau dinainte despre atac sau chiar că acesta ar fi fost regizat, scrie Euronews.

Atacul vizat de aceste afirmații a avut loc în noaptea de 14 spre 15 iunie, când Rusia a lansat un val de drone și rachete asupra capitalei ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, cinci persoane au fost ucise, iar complexul monahal Lavra Pecerska, inclus în patrimoniul UNESCO, precum și studiourile cinematografice Oleksandr Dovjenko au fost avariate.

Verificările arată că fotografiile sunt generate cu inteligență artificială

Echipa de fact-checking The Cube, din cadrul Euronews, a analizat imaginile și a identificat în fișiere un watermark digital SynthID, utilizat pentru marcarea imaginilor generate de modelele AI dezvoltate de OpenAI. În plus, fotografiile prezintă mai multe neconcordanțe vizuale. Acoperișul Catedralei Adormirii este reprezentat în culoarea verde, deși imaginile autentice ale complexului arată că acesta este maro, în timp ce doar alte clădiri din apropiere au acoperișuri verzi. Specialiștii au verificat și au tras concluzia că fotografiile nu reprezintă scene reale și nu pot fi folosite ca dovadă pentru afirmațiile distribuite online.

Rusia și Ucraina continuă schimbul de acuzații

După atac, autoritățile ruse au susținut că pagubele produse catedralei ar fi fost provocate de o rachetă americană Patriot lansată de Ucraina. În schimb, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) afirmă că lovitura a fost provocată de o dronă de tip Geran-2 lansată de Rusia. Până în prezent nu au apărut dovezi care să confirme afirmațiile potrivit cărora atacul ar fi fost înscenat sau că fotografii ucraineni ar fi avut informații prealabile despre bombardament.

Kievul cere reacția comunității internaționale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat bombardamentul drept „una dintre cele mai grave crime împotriva culturii creștine” comise de Rusia de la începutul războiului. Ministrul de Externe Andrii Sîbiha a anunțat că Ucraina va sesiza UNESCO și alte organisme internaționale pentru a solicita un răspuns oficial în urma atacului asupra monumentului istoric. Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat lovitura, afirmând că nimic nu poate justifica atacarea patrimoniului cultural universal în pe fondul războiului din Ucraina.