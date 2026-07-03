Prima pagină » Știri externe » Imagini generate cu AI alimentează teoria falsă că atacul asupra mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev a fost înscenat

Imagini generate cu AI alimentează teoria falsă că atacul asupra mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev a fost înscenat

Imagini generate cu inteligență artificială sunt folosite pe rețelele sociale pentru a susține în mod fals că atacul asupra mănăstirii istorice Lavra Pecerska din Kiev ar fi fost înscenat de autoritățile ucrainene, transmite Euronews.
Imagini generate cu AI alimentează teoria falsă că atacul asupra mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev a fost înscenat
Lavra Pecerska din Kiev. Sursa foto: X/Andrii Sybiha
Victor Dan Stephanovici
03 iul. 2026, 12:24, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mai multe conturi pro-ruse au distribuit pe platforme precum X, Facebook și TikTok imagini care pretind că surprind fotografi instalați pe acoperișurile din apropierea complexului monahal înainte ca acesta să fie lovit de rachete și drone. Postările susțin că prezența cameramanilor ar demonstra că autoritățile ucrainene știau dinainte despre atac sau chiar că acesta ar fi fost regizat, scrie Euronews.

Atacul vizat de aceste afirmații a avut loc în noaptea de 14 spre 15 iunie, când Rusia a lansat un val de drone și rachete asupra capitalei ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, cinci persoane au fost ucise, iar complexul monahal Lavra Pecerska, inclus în patrimoniul UNESCO, precum și studiourile cinematografice Oleksandr Dovjenko au fost avariate.

Verificările arată că fotografiile sunt generate cu inteligență artificială

Echipa de fact-checking The Cube, din cadrul Euronews, a analizat imaginile și a identificat în fișiere un watermark digital SynthID, utilizat pentru marcarea imaginilor generate de modelele AI dezvoltate de OpenAI. În plus, fotografiile prezintă mai multe neconcordanțe vizuale. Acoperișul Catedralei Adormirii este reprezentat în culoarea verde, deși imaginile autentice ale complexului arată că acesta este maro, în timp ce doar alte clădiri din apropiere au acoperișuri verzi. Specialiștii au verificat și au tras concluzia că fotografiile nu reprezintă scene reale și nu pot fi folosite ca dovadă pentru afirmațiile distribuite online.

Imagini fake cu atacul asupra mănăstirii istorice Lavra Pecerska din Kiev. Sursa foto: X/Factcheck Bulgaria

Rusia și Ucraina continuă schimbul de acuzații

După atac, autoritățile ruse au susținut că pagubele produse catedralei ar fi fost provocate de o rachetă americană Patriot lansată de Ucraina. În schimb, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) afirmă că lovitura a fost provocată de o dronă de tip Geran-2 lansată de Rusia. Până în prezent nu au apărut dovezi care să confirme afirmațiile potrivit cărora atacul ar fi fost înscenat sau că fotografii ucraineni ar fi avut informații prealabile despre bombardament.

Kievul cere reacția comunității internaționale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat bombardamentul drept „una dintre cele mai grave crime împotriva culturii creștine” comise de Rusia de la începutul războiului. Ministrul de Externe Andrii Sîbiha a anunțat că Ucraina va sesiza UNESCO și alte organisme internaționale pentru a solicita un răspuns oficial în urma atacului asupra monumentului istoric. Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a condamnat lovitura, afirmând că nimic nu poate justifica atacarea patrimoniului cultural universal în pe fondul războiului din Ucraina.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da