Două nave civile au fost atacate în Marea Neagră. Turcia avertizează că este pusă în pericol siguranța transportului maritim

Ministerul de Externe al Turciei a anunțat marți că cele două nave au fost lovite după ce au părăsit luni seara portul rusesc Novorossiisk. Oficialii au precizat că starea răniților este monitorizată îndeaproape, mai scrie Euronews.

Ankara cere măsuri urgente pentru protejarea navigației

Într-un comunicat, diplomația turcă și-a exprimat îngrijorarea față de escaladarea conflictului din Marea Neagră. „Suntem profund îngrijorați de escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră, care afectează transportul maritim civil, în ciuda numeroaselor noastre avertismente”, a transmis Ministerul de Externe. Ankara a cerut tuturor părților implicate să adopte de urgență măsuri concrete pentru garantarea siguranței navigației, avertizând că, în lipsa acestora, ar putea fi afectate și lanțurile de aprovizionare cu alimente.

Navele sunt deținute de companii turcești

Potrivit platformei MarineTraffic, navele implicate, Yasar și Nadezhda, navighează sub pavilionul statelor Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii din Turcia. Incidentul vine în contextul în care atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Atacurile asupra navelor comerciale se înmulțesc

La sfârșitul lunii iunie, o ambarcațiune turcească de pescuit a fost atacată în apropierea coastelor Crimeei. Un membru al echipajului a murit, iar alți patru au fost răniți. Tot în luna mai, Turcia avertizase asupra riscului unei „escaladări necontrolate” în Marea Neagră, după ce o navă comercială turcească a fost lovită de o dronă. Marina ucraineană a susținut atunci că atacul a fost lansat de Rusia.