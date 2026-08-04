Evacuare de urgență din largul Mării Negre. Un rănit a fost preluat cu un elicopter Black Hawk

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a intervenit, marți, pentru evacuarea medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă maritimă de extracție situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Pacientul prezenta o fractură de femur, iar din cauza distanței mari față de țărm și a necesității transportului rapid la spital a fost solicitat sprijinul echipajului aerian.

La sosirea la platforma maritimă, echipajul elicopterului a recuperat persoana în condiții de siguranță, folosind procedurile specifice intervențiilor aeriene în mediul maritim.

Ulterior, pacientul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.