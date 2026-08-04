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Evacuare de urgență din largul Mării Negre. Un rănit a fost preluat cu un elicopter Black Hawk

O persoană cu fractură de femur a fost evacuată marți de pe o platformă maritimă de extracție aflată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre. Misiunea a fost executată cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al MAI.
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Alexandra-Valentina Dumitru
04 aug. 2026, 13:10, Social
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Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a intervenit, marți, pentru evacuarea medicală a unei persoane rănite aflate pe o platformă maritimă de extracție situată la aproximativ 90 de mile marine în largul Mării Negre, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Pacientul prezenta o fractură de femur, iar din cauza distanței mari față de țărm și a necesității transportului rapid la spital a fost solicitat sprijinul echipajului aerian.

La sosirea la platforma maritimă, echipajul elicopterului a recuperat persoana în condiții de siguranță, folosind procedurile specifice intervențiilor aeriene în mediul maritim.

Ulterior, pacientul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

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