Prima pagină » Știrile zilei » Două persoane căzute în apele teritoriale ale Ucrainei sunt căutate cu un elicopter Black Hawk

Două persoane căzute în apele teritoriale ale Ucrainei sunt căutate cu un elicopter Black Hawk

Un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. a decolat pentru o misiune de căutare și salvare desfășurată în zona localității Sfântu Gheorghe. Sunt căutate două persoane care au căzut de la bordul unei nave aflate în apele teritoriale ale Ucrainei.
Două persoane căzute în apele teritoriale ale Ucrainei sunt căutate cu un elicopter Black Hawk
Sursa foto: DSU
Ioana Târziu
26 iul. 2026, 20:18, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Duminică, la ora 11:26, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. a decolat pentru o misiune de căutare și salvare.

Căutările, în zona localității Sfântu Gheorghe

Aceasta este desfășurată în zona localității Sfântu Gheorghe.

Elicopterul a decolat „la solicitarea Centrului Maritim de Coordonare pentru Căutare și Salvare de Vieți Omenești pe Mare (MRCC), din cadrul Autorității Navale Române”.

Două persoane au căzut de la bordul unei nave

Potrivit autorităților, „echipajul aerian acționează în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență în zona maritimă, alături de forțe care intervin cu mijloace navale, pentru căutarea a două persoane care au căzut de la bordul unei nave aflate în apele teritoriale ale Ucrainei”.

Misiunea este în dinamică. Toate forțele implicate continuă operațiunile de căutare în zonă.

Recomandarea video

Sondaj: Cum ar trebui să procedeze Armata Română în cazul dronelor care intră în spațiul nostru aerian?
G4Media
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.ro
Bilanțul MApN care ridică îngrijorări: 18 drone au pătruns ilegal în România de la începutul lui 2026 până în prezent
Gandul
Câți bani încasează lunar pilotul care a doborât 3 drone rusești în 3 zile? Ce salarii oferă statul român persoanelor care pilotează avioane F-16
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
Român întors acasă după 25 de ani în Germania: „Și urzica e mai faină aici decât trandafirii dincolo”
Libertatea
Ce face astăzi Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”! E total schimbată
CSID
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia