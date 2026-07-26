Două persoane căzute în apele teritoriale ale Ucrainei sunt căutate cu un elicopter Black Hawk

Duminică, la ora 11:26, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. a decolat pentru o misiune de căutare și salvare.

Căutările, în zona localității Sfântu Gheorghe

Aceasta este desfășurată în zona localității Sfântu Gheorghe.

Elicopterul a decolat „la solicitarea Centrului Maritim de Coordonare pentru Căutare și Salvare de Vieți Omenești pe Mare (MRCC), din cadrul Autorității Navale Române”.

Două persoane au căzut de la bordul unei nave

Potrivit autorităților, „echipajul aerian acționează în cooperare cu celelalte structuri cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență în zona maritimă, alături de forțe care intervin cu mijloace navale, pentru căutarea a două persoane care au căzut de la bordul unei nave aflate în apele teritoriale ale Ucrainei”.

Misiunea este în dinamică. Toate forțele implicate continuă operațiunile de căutare în zonă.