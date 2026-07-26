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Tânără de 22 de ani din București, dată dispărută. Poliția cere ajutor pentru găsirea acesteia

Poliția Capitalei caută o tânără de 22 de ani care a plecat de la o adresă din Sectorul 6 al Capitalei și nu a mai revenit. Femeia a fost dată în urmărire la nivel național.
Tânără de 22 de ani din București, dată dispărută. Poliția cere ajutor pentru găsirea acesteia
Alexandra-Valentina Dumitru
26 iul. 2026, 20:07, Social
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Persoana dispărută se numește Iris Anastasia Piron, are 22 de ani și următoarele semnalmente: înălțime de 1,74 cm, aproximativ 50 de kilograme, ochi albaștri și păr blond, scurt.

La momentul dispariției, tânăra purta blugi negri, o cămașă crem cu motive florale și un hanorac gri cu negru.

Polițiștii au demarat procedurile pentru depistarea acesteia, iar tânăra a fost dată în urmărire la nivel național.

Persoanele care dețin informații care pot contribui la găsirea tinerei sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112

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