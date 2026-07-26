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Un băiat de 16 ani a făcut scandal în Constanța. Acesta a fost dus la sediul poliției pentru tulburarea liniștii publice

Un băiat de 16 ani a fost dus de polițiștii din Constanța la sediu, după ce acesta a tulburat liniștea publică printr-un conflict verbal cu alți doi prieteni minori.
Un băiat de 16 ani a făcut scandal în Constanța. Acesta a fost dus la sediul poliției pentru tulburarea liniștii publice
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Ioana Târziu
26 iul. 2026, 16:40, Social
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Un băiat în vârstă de 16 ani a tulburat liniștea și ordinea publică din Constanța, pe aleea Siracuza.

Incidentul s-a produs duminică după-masa, la ora 14:00, potrivit polițiștilor din Constanța.

Băiatul de 16 ani a avut un conflict verbal cu alți doi prieteni de-ai săi. Cei doi erau de asemenea minori.

„Întrucât tânărul a manifestat un comportament agresiv, recalcitrant și a refuzat să dea curs solicitărilor legale formulate de către forțele de ordine, necooperând cu acestea, a fost imobilizat în conformitate cu prevederile legale și condus la sediul poliției”, potrivit autorităților.

De asemenea, „minorul a fost sancționat contravențional potrivit Legii 61/1991”. Acesta a primit o  „amendă în valoare de 1500 de lei”, au mai transmis polițiștii din Constanța.

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