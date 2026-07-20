Șofer amendat după ce a intrat cu mașina pe plaja din Vadu. Poliția s-a autosesizat după imaginile apărute online

Conducătorul auto a fost amendat, iar cazul readuce în atenție problema accesului ilegal al autovehiculelor pe plajele și în zonele naturale protejate de pe litoralul românesc.

Poliția a identificat șoferul după apariția imaginilor

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a anunțat că, duminică, 20 iulie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Năvodari – Secția 2 Poliție Rurală Cogealac au identificat persoana care a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Vadu.

Potrivit oamenilor legii, este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, care ar fi pătruns cu mașina pe sectorul de plajă în cursul zilei de 19 iulie.

Verificările au fost efectuate după ce în spațiul public au apărut imagini în care un autoturism era surprins circulând pe plaja din Vadu, fotografiile și înregistrările stârnind numeroase reacții în mediul online.

Amendă de 1.000 de lei

În urma verificărilor, polițiștii au dispus sancționarea contravențională a șoferului.

Acesta a primit o amendă în valoare de 1.000 de lei pentru fapta comisă, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Autoritățile nu au precizat dacă, în urma incidentului, au fost constatate și alte încălcări ale legislației sau dacă autoturismul a provocat pagube în zona de plajă.

Vadu, una dintre cele mai sensibile zone de pe litoral

Plaja Vadu este cunoscută pentru caracterul său sălbatic și pentru proximitatea unor arii naturale protejate, fiind una dintre destinațiile preferate de turiștii care caută zone mai puțin amenajate de pe litoralul românesc.

De-a lungul timpului, autoritățile și organizațiile de mediu au atras în repetate rânduri atenția asupra accesului neautorizat al autovehiculelor pe plajă, subliniind că astfel de practici pot afecta ecosistemele costiere și habitatele speciilor protejate.

Poliția reamintește că astfel de fapte pot atrage sancțiuni contravenționale, iar sesizările venite din partea cetățenilor sau imaginile apărute în spațiul public pot conduce la identificarea și sancționarea persoanelor care încalcă legea.