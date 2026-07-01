La această benzinărie plătești 372 de euro dacă nu alimentezi

O benzinărie din Wöllersdorf-Steinabrückl, Austria, a devenit cunoscută pentru practica de a amenda orice șofer care oprește pe teren fără să alimenteze.

Un bărbat a primit o somație de 372 de euro după ce a oprit doar un minut și 28 de secunde. Cazul a stârnit controverse, deși stația s-a închis între timp.

Mica benzinărie din districtul Wiener Neustadt nu s-a remarcat doar prin prețurile combustibilului. Oricine oprește acolo fără să alimenteze primește rapid o somație de plată, potrivit Kronen Zeitung.

Panouri informative sunt amplasate la intrare, însă sunt mici și puțin vizibile. Camerele de supraveghere înregistrează în detaliu cine alimentează și cine face altceva.

Cum a fost amendat un șofer pentru o oprire de 88 de secunde?

Jakob P. a oprit pentru a scoate apă din portbagaj, o pauză de exact un minut și 28 de secunde. Două săptămâni mai târziu, a primit o scrisoare de la un avocat prin care i se cereau 372 de euro. Acesta a lua legătura cu un serviciu de consultanță și un avocat. I s-a recomandat să ignore deocamdată scrisoarea și să aștepte să vadă dacă se ajunge la proces.

Anita K. și soțul ei au oprit scurt cu motocicletele pentru o pauză. Ambii au primit deja o a doua somație de plată, de această dată cu opțiunea de a plăti în rate. Scrisorile avocatului sunt formulate agresiv, pentru ca oamenii să plătească rapid, fără să se gândească prea mult.

Nikoll Bibaj, administratorul stației, susține că este vorba despre teren privat. Oprirea scurtă, întoarcerea sau compararea prețurilor la combustibil sunt interzise.

„Prețurile se văd și de pe stradă”, a spus el. Bibaj a precizat că a vrut să rezilieze contractul cu firma de supraveghere, dar acest lucru este posibil abia la finalul anului.

Ce recomandă Camera de Comerț persoanelor afectate?

La Camera de Comerț se cunosc astfel de cazuri, spune Michael Steinparzer, reprezentant al grupului pentru transport și trafic. Unele benzinării se confruntă cu o presiune financiară atât de mare, încât recurg la aceste măsuri. Persoanelor afectate li se recomandă să ceară consiliere de la VKI, Camera Muncii, ÖAMTC sau ARBÖ.

Stația a fost între timp închisă.

„Pentru că nu mai vreau”, a explicat administratorul. Noile panouri anunță însă că trecerea prin zonă rămâne interzisă. Contractul cu firma de supraveghere rămâne valabil până la sfârșitul anului, iar controalele continuă.

În ultimii ani, tot mai multe parcări și spații private din Europa sunt monitorizate cu sisteme automate de recunoaștere a numerelor de înmatriculare (ANPR). Acestea înregistrează ora intrării și ieșirii vehiculelor, iar șoferii care încalcă regulile afișate – fie că depășesc timpul permis, fie că folosesc incinta în alte scopuri decât cele prevăzute – pot primi ulterior somații de plată sau penalități prin poștă.