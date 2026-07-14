Ai primit o amendă pe o șosea din Italia? Iată ce trebuie să verifici

În Italia a intrat în vigoare duminică, 12 iulie, decretul MIT care reglementează omologarea radarelor de viteză. Codul rutier italian impune omologarea corespunzătoare a dispozitivelor de măsurare încă din 1992.

Timp de 34 de ani, însă, nu a existat un decret ministerial cu normele tehnice necesare. Curtea de Casație a stabilit, în 2024, că aprobarea și omologarea sunt proceduri diferite. Aprobarea nu poate înlocui omologarea necesară pentru ca măsurătorile să fie folosite drept probă.

Avocatul Alessio Ribaudo a explicat, într-un interviu pentru Corriere, principalele schimbări aduse de noul decret.

Ce se schimbă

Noul decret nu modifică limitele de viteză și nici cuantumul amenzilor existente, a precizat acesta. În anexa decretului sunt indicate 25 de prototipuri aprobate, considerate deja omologate. Celelalte dispozitive nu mai pot emite amenzi valabile.

Cum afli ce aparat te-a amendat

Întrebat cum pot afla șoferii ce aparat i-a amendat, Luigi Altamura a explicat noua procedură. Comandantul Poliției Locale din Verona a precizat că procesele-verbale vor indica și decretul de omologare.

Șoferii pot verifica datele pe site-ul MIT, unde există registrul național al dispozitivelor. Registrul menționează autoritatea de control, marca, modelul, versiunea și numărul de serie al aparatului. Datele necesare pentru căutare trebuie extrase din procesul-verbal primit de șofer. Alternativ, șoferii pot cere accesul direct la dosarele administrative ale autorității.

Ce trebuie verificat exact

Practic, șoferii vor putea verifica pe site-ul MIT dacă radarul care i-a prins e omologat. Dacă nu e, pot contesta amenda, dar au la dispoziție doar 30 de zile pentru acest lucru. De asemenea, dacă plătesc amenda, chiar și parțial, pierd dreptul de a o contesta.

Verificarea trebuie să confirme dacă aparatul figura în registru la data contravenției. Trebuie verificat și dacă modelul, seria și decretul coincid cu datele din procesul-verbal. Conformitatea, calibrarea și valabilitatea verificărilor de funcționalitate trebuie de asemenea confirmate.

Întrebat dacă absența dispozitivului din registru anulează automat amenda, răspunsul a fost negativ. Absența trebuie invocată printr-un recurs depus în termenele stabilite de lege. Decizia finală revine prefectului sau judecătorului de pace, potrivit explicațiilor oferite.

Cei care primesc o amendă ar trebui să verifice mai întâi data contravenției. Plata amenzii, chiar și parțială, înseamnă de regulă pierderea dreptului de a contesta sancțiunea.

Termenele pentru contestație

Contestația poate fi depusă în 30 de zile la judecătorul de pace sau 60 de zile la prefect. Cele două căi de contestare sunt alternative, nu pot fi folosite simultan.

Decretul nu anulează sancțiunile aplicate anterior și nu închide procesele aflate deja în desfășurare. Pentru contravențiile comise înainte de 12 iulie rămâne valabil cadrul legal anterior.

Un posibil val de contestații

Leonardo Ferrara, profesor de drept administrativ la Universitatea din Florența, a avertizat asupra unui posibil val de contestații. Un decret nu poate contrazice Codul rutier, care are rang de lege, a explicat profesorul. Litigiile ar putea continua conform orientării actuale a Curții de Casație, potrivit acestuia.

Decretul a umplut un vid tehnic de 34 de ani, dar nu garantează automat câștigarea contestațiilor. Deciziile prefecților și ale judecătorilor vor arăta dacă și vidul juridic a fost eliminat.

Autoritățile recomandă respectarea limitelor de viteză, indiferent de rezultatul contestațiilor privind radarele. Excesul de viteză rămâne a treia cauză a accidentelor rutiere grave sau mortale în Italia.