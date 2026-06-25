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Presa maghiară: Șoferii români încearcă să păcălească radarele e-SIGUR. Greșeala care îi poate costa libertatea

32 de șoferi români au încercat să scape de amendă pentru viteză excesivă, spunând că la volan se afla soția. Noul sistem e-SIGUR i-a prins pe toți, scrie presa maghiară.
Presa maghiară: Șoferii români încearcă să păcălească radarele e-SIGUR. Greșeala care îi poate costa libertatea
Andreea Tobias
25 iun. 2026, 07:30, Social
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A devenit aproape o practică obișnuită ca șoferii care depășesc viteza legală în România să încerce să scape de răspundere. Mulți susțin că nu ei au condus, ci soțiile lor.

Conform unui articol publicat pe Maszol.ro, de la începutul anului autoritățile au prins 32 de șoferi mințind în acest fel. În majoritatea cazurilor, partenerele de viață ajung să-și sacrifice propriul permis de conducere pentru a-i acoperi.

Cum funcționează noul sistem care îi prinde pe șoferi

Șoferii nu mai au nicio șansă în fața noului sistem e-SIGUR. Camerele de ultimă generație realizează imagini clare de la o distanță de până la 150 de metri, suficient pentru identificarea precisă a feței șoferului.

Sistemul poate măsura viteza vehiculelor de la o distanță de peste un kilometru. Procedura nu lasă loc de eschivare: polițistul montează aparatul pe trepied, setează limita de viteză pentru tronsonul respectiv, iar încălcările sunt înregistrate automat în baza de date e-SIGUR.

Ce riscă șoferii care mint

Proprietarii vehiculelor sunt înștiințați prin poștă despre încălcarea constatată. Aceștia sunt obligați să declare în scris cine se afla la volan în momentul respectiv.

Dacă furnizează date false, șoferii riscă o pedeapsă cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. Fapta se pedepsește penal, fiind calificată drept fals în documente.

De la începutul anului 2026, sistemul e-SIGUR a înregistrat 51.000 de depășiri ale limitei de viteză. În majoritatea cazurilor, depășirea nu a trecut de 20 km/h.

Totuși, 120 de șoferi au depășit limita cu peste 50 km/h, iar alți cinci șoferi au depășit-o cu cel puțin 70 km/h. Potrivit Totalcar, șoferii rămân reticenți la plata amenzilor, motiv pentru care noi măsuri de înăsprire sunt doar o chestiune de timp.

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