Compania Airbus, sancționată în Marea Britanie pentru încălcarea normelor privind exportul de tehnologie sensibilă. La cât se ridică amenda

Compania Airbus a fost amendată cu 6,4 milioane de lire sterline în Marea Britanie, după ce a recunoscut că a încălcat în repetate rânduri normele privind exportul de tehnologie sensibilă, printre care și echipamente militare.

Amenda a fost achitată prin acordul de tranzacție către autoritatea fiscală britanică, HM Revenue and Customs, scrie The Guardian.

Airbus a cooperat cu ancheta HMRC, însă de menționat în acest caz este faptul că nerespectarea regulilor de către companie este deosebit de importantă, având în vedere rolul esențial pe care îl joacă în sectorul apărării din Europa: Airbus lucrează la proiecte precum avionul de vânătoare Eurofighter Typhoon și avionul de transport greu A400M.

„Marea Britanie aplică un regim strict de acordare a licențelor […] pentru a se asigura că echipamentele militare nu ajung în mâini nepotrivite. Folosim o serie de competențe pentru a asigura controale și aplicarea eficientă a legii în ceea ce privește bunurile militare, ceea ce contribuie la securitatea națională a Marii Britanii. Această înțelegere demonstrează că nu vom ezita să luăm măsuri”, a declarat Edwige Hill, director adjunct al serviciului de investigare a fraudelor din cadrul HMRC, potrivit sursei citate.

Normele încălcate de Airbus

Încălcările au avut loc înainte de noiembrie 2022 și au constat în faptul că Airbus nu a ținut evidența exportului sau transferului de tehnologie controlată pe o perioadă îndelungată.

Concret, HMRC a precizat că încălcările au inclus:

„Nerespectarea obligației de a ține evidențe exacte privind transferurile de tehnologie controlată, conform condițiilor a trei dintre licențele lor generale de export deschise (Ogels).

Nerespectarea, în multiple ocazii, a obligației de a ține registre referitoare la licențele Ogels.

Nerespectarea obligației de a ține evidențe exacte, contrar condițiilor uneia dintre licențele Ogels.

Nerespectarea condițiilor unei licențe individuale standard de export (SIEL)”, notează The Guardian.

Amenda a fost aplicată companiei Airbus Operations Limited (AOL), o divizie britanică a Airbus.

Nu este pentru prima dată când compania Airbus este amendată. În 2020, compania a acceptat să plătească o amendă de 3 miliarde de lire sterline după ce a recunoscut că a dat mită în mod „endemic” pentru a obține contracte în 20 de țări.