Transelectrica, după menținerea reactorului 2: Sistemul electroenergetic național funcționează în parametri de siguranță operațională / Se estimează o creștere a gradului de solicitare

Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, gestionează în timp real evoluțiile din sistem pentru menținerea siguranței în alimentarea cu energie electrică, a comunicat joi conducerea companiei controlate de stat, prin Secretariatul General al Guvernului, care deține 58,68% din acțiuni.

Cel de-al doilea reactor al Centralei nucleare de la Cernavodă nu a mai fost fi oprit, în ciuda deciziei anunțate miercuri seara de la nivelul Ministerului Energiei și Nuclearelectrica. Cele două unități de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României. Centrala de la Cernavodă este operată de Nuclearelectrica, o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

„Sistemul Electroenergetic Național funcționează în prezent în parametri de siguranță operațională, potrivit estimărilor Dispecerului Energetic Național pentru următoarele zile, în contextul retragerii din exploatare a Unității 1 a Centralei Nuclear Electrice Cernavodă, pe fondul debitului redus al Dunării. Ca urmare a evaluării tehnice din această dimineață, specialiștii au luat decizia menținerii pentru moment în exploatare a celei de-a doua unități a Centralei Nuclear Electrice Cernavodă. Situația este evaluată în permanență, astfel încât, în funcție de evoluția situației, Unitatea 2 poate fi oprită dacă condițiile tehnice o impun”, se arată în comunicatul transmis.

Echilibrarea SEN este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin importuri

Potrivit sursei citate, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport și Sistem, monitorizează permanent evoluția Sistemului Electroenergetic Național (SEN) și gestionează în timp real funcționarea acestuia prin Dispecerul Energetic Național, în cooperare cu toate entitățile din sectorul energetic implicate și cu Operatorii de Transport și de Sistem din regiune. Specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum, fiind pregătiți să opereze în siguranță SEN și în scenariul retragerii din exploatare a ambelor unități de producție nucleară.

Conform oficialilor Transelectrica, în aceste condiții de stres, echilibrarea SEN este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electrică, în limitele capacităților tehnice ale rețelei și ale pieței regionale. Rețeaua Electrică de Transport națională are în prezent o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW import/export.

„Având în vedere prognozele meteorologice care arată menținerea secetei și instalarea unui nou episod de temperaturi foarte ridicate în perioada următoare, se estimează o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special în intervalele de consum maxim (vârf de consum, în special seara). În acest context, Dispecerul Energetic Național va continua să adapteze în timp real măsurile de operare, astfel încât să poată fi asigurată funcționarea SEN în condiții parametri de siguranță. Totodată, trebuie avut în vedere că aceste condiții de secetă și caniculă afectează majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare asupra sistemelor electroenergetice și asupra pieței regionale de energie”, se arată în comunicatul transmis.

Oficialii subliniază că că specialiștii Transelectrica monitorizează permanent evoluțiile din SEN și din piețele regionale, colaborând cu Operatorii de Transport și de Sistem din statele interconectate, cu producătorii de energie electrică și cu autoritățile competente, pentru identificarea și implementarea celor mai eficiente soluții de operare.

„În astfel de perioade, rolul Operatorului de Transport și de Sistem este fundamental pentru coordonarea în timp real a tuturor resurselor disponibile, menținerea stabilității și gestionarea fluxurilor de energie în cadrul sistemului interconectat european. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA va informa în mod constant și transparent cu privire la evoluția stării Sistemului Electroenergetic Național și la orice elemente de interes privind funcționarea acestuia, pe măsura disponibilității informațiilor operaționale. Obiectivul principal rămâne menținerea siguranței în funcționarea SEN și asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a consumatorilor”, au conchis responsabilii.