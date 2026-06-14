Șeful Dispecerului Energetic Național (DEN) despre perioada în care România nu a avut deloc energie nucleară. „Cu toții am fost în siguranță, sistemul a fost pe mâini bune”

Specialiștii Transelectrica au reușit să țină lumina deschisă în România, chiar dacă ambele reactoare de la Centrala electronucleară de la Cernavodă nu au fost disponibile aproape patru săptămâni, a subliniat directorul DEN, Virgiliu Ivan, felicitându-și colegii, duminică, la deschiderea Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN 2026), organizat la Neptun de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), cu sprijinul CME.

Unitatea 2 de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 30 mai, după ce s-a deconectat automat de la rețea în seara zilei de 4 mai. În plus, conform planului de oprire planificată stabilit și bugetat, Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată începând cu data de 10 mai 2026, astfel că Transelectrica anunța, pe 13 mai, într-un comunicat de presă, că Sistemul Electroenergetic Național întâmpina un grad ridicat de solicitare operațională , în contextul în care cele două unități nucleare de la CNE Cernavodă sunt oprite.

„Transelectrica, vă spun cu mână pe inimă, reprezintă cea mai importantă companie din sectorul energetic din România. Și de ce? Pentru că Transelectrica reprezintă liantul, reprezintă puntea între producători, operator de distribuție, între consumatori și bineînțeles și piață de energie și așa mai departe. Fără noi lucrurile nu ar fi posibile. De aceea, Transelectrica reprezintă și trebuie să reprezinte o forță și o companie pentru viitor”, a spus Virgiliu Ivan, punând accentul pe rolul de constructor al infrastructurii și arhitecturii de transport al energiei electrice, dar nu numai.

„Dar sunt convins că unii dintre dumneavoastră vă întrebați ce a făcut Transelectrica în ultima lună de zile. Păi, hai să vă spun eu două dintre principale le activități: păi am operat sistemul energetic fără nicio unitate la CNI Cernavodă și nu de fapt nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu a simțit acest lucru, cu toții am fost în siguranță, sistemul a fost pe mâini bune, pentru că în spate sunt o mână de specialiști, o mână de oameni inimoși, o mână de oameni pricepuți și care fac lucrurile să rămână acolo sus”, a explicat Virgiliu Ivan la evenimentul derulat între 14 și 17 iunie, la care participă și reporterul Mediafax.

O a doua realizare menționată de șeful DEN din ultima lună a fost faptul că, în contextul discuțiilor despre energie energie regenerabilă și de stocare, Transelectrica a dat permisiuni, notificări de punere sub tensiune, și cu ajutorul colegilor de la distribuție, pentru 1.000 de megawați noi care au intrat sau care sunt foarte aproape să intre în sistem.

„1.000 într-o lună. Nu este simplu și pentru că a fost o muncă imensă și nu că doar acum a muncit, vreau să vă spun că lucrurile astea au fost posibile cu o mână – și vorbesc la propriu de oameni pentru că nu suntem mulți, suntem puțini”, a subliniat Virgiliu Ivan.

Mintia intră în probe

În acest context, șeful DEN a anunțat oficial că luni intră în probe Centrala de la Mintia, viitoarea cea mai mare centrală electrică pe gaze din Europa, cu o putere instalată de 1.700 MW, aflată într-un stadiu avansat al construcției, așa cum au dezvăluit anterior surse din industrie.

Centrala electrică pe gaze naturale construită pe locul fostei termocentrale de la Mintia, de Mass Global Energy Rom, compania irakiană care investește 1,4 miliarde euro, va intra în teste începând de luni, 15 iunie, și este programată să livreze în SEN primul megawatt în 17 sau 18 iunie, potrivit surselor din piață.

„Mâine, la ora 11:00, se probează instalațiile electrice aferente turbinei cu gaz numărul unu de la Mintia, așa cum s-a spus, cea mai mare centrală de gaz din Europa. Mâine, cu ajutorul colegilor din Transelectrica – și sunt în sală și le mulțumesc și al celor de la Dispecer – acest lucru va fi posibil. Da, sunt lucruri importante, mai și care merită a fi menționate”, a subliniat șeful DEN.

Compania Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN), proprietarul și operatorul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, singurul operator de energie nucleară din țară, este deținută majoritar de statul român, prin Ministerul Energiei, cu o 82,49% din acțiuni.