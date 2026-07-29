Nazare: Ratingul de ţară rămâne prioritatea nr. 1. Nu ne putem permite iniţiative legislative cu impact bugetar suplimentar

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat miercuri faptul că ratingul de ţară rămâne prioritatea nr. 1 și că România nu își poate permite iniţiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Nazare a precizat că împreună cu toate grupurile parlamentare, a fost găsită o formulă funcţională pentru intervenţia temporară pe piaţa carburanţilor.

„În ultimele zile, am gestionat mai multe situații complexe, cu așteptări legitime din partea oamenilor, a instituțiilor și a economiei.(…) În Parlament am găsit, împreună cu toate grupurile parlamentare, o formulă funcțională pentru intervenția temporară pe piața carburanților. Peste 24 de amendamente au fost analizate și adoptate pentru a adapta mecanismul la condițiile actuale, marcate nu doar de creșterea prețurilor, ci și de riscuri reale privind lanțurile de aprovizionare. Am construit astfel, prin dialog, o soluție flexibilă şi sustenabilă”, a spus Nazare în mesajul publicat pe Facebook.

Ministrul a mai precizat și faptul că a fost prelungit termenul de achiziţie a locuinţelor cu TVA 9% şi că a fost deblocată situația privind posturile din Sănătate, subliniind că nevoia de personal în spitale este reală.

„Aceasta este regula perioadei actuale: să găsim soluţii pentru problemele urgente, fără să transformăm soluţiile de astăzi în vulnerabilităţi imediate”, a mai spus ministrul.

Nazare: Resursele statului nu sunt nelimitate

În mesajul său, Nazare a atras atenția asupra faptului că există multe solicitări şi multe obiective legitime, însă resursele statului nu sunt nelimitate.

„Fiecare nouă facilitate, exceptare sau cheltuială permanentă trebuie analizată împreună cu sursa sa de finanțare și cu efectele asupra deficitului, datoriei și costurilor de împrumut. Presiunea momentului nu poate înlocui analiza impactului, iar popularitatea unei măsuri nu garantează că aceasta poate fi finanțată. Actele normative fără o sursă clară de acoperire se acumulează și pot anula progresele obținute prin efortul de consolidare fiscală”, a explicat Nazare.

Ministrul Finanțelor: O acumulare de decizii fără acoperire poate împinge România pe o pantă periculoasă

Ministrul interimar al Finanțelor a mai precizat că România se află în continuare sub evaluarea agențiilor de rating, respectiv Fitch, Moody’s și S&P și că „o acumulare de decizii fără acoperire poate împinge România pe o pantă periculoasă”.

„Agențiile nu analizează doar o singură măsură, ci coerența întregii politici fiscal-bugetare și capacitatea de a respecta angajamentele asumate. O acumulare de decizii fără acoperire poate împinge România pe o pantă periculoasă, cu efecte serioase asupra dobânzilor, investițiilor, creditării și nivelului de trai. Menținerea calificativului de investiții nu este o preocupare tehnică a Ministerului Finanțelor, ci o miză directă pentru menținerea echilibrului economic al țării. (…) Dialogul și acordul politic sunt esențiale şi trebuie însoțite de aceeași rigoare în identificarea surselor de finanțare. Nu ne putem permite inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare. Putem armoniza interese diferite și putem găsi soluții. Dar fiecare decizie trebuie să rămână în limitele pe care România și le poate permite”, a conchis Nazare.