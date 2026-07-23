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Alexandru Nazare a avizat memorandumul Ministerului Sănătăţii pentru deblocarea a 22 de posturi în sistemul sanitar

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că a avizat memorandumul Ministerului Sănătății pentru deblocarea a 22 de posturi necesare în sistemul sanitar. Măsura vizează rezolvarea unei situații urgente care afectează îngrijirea copiilor aflați în stare gravă, iar documentul va fi discutat în ședința de Guvern.
Alexandru Nazare a avizat memorandumul Ministerului Sănătăţii pentru deblocarea a 22 de posturi în sistemul sanitar
Diana Nunuț
23 iul. 2026, 13:11, Politic
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Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, joi, că a avizat memorandumul Ministerului Sănătății privind deblocarea a 22 de posturi necesare în sistemul medical, în contextul unei situații pe care o califică drept una de urgență.

Documentul va fi discutat în ședința de Guvern, iar Nazare a menționat că măsura vizează asigurarea îngrijirii copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă.

„Am transmis încă de ieri că, atunci când ne confruntăm cu o situație critică care afectează direct îngrijirea copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă, Ministerul Finanțelor va sprijini de urgență soluțiile necesare. Am reuşit astfel, în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, să identificăm cadrul administrativ necesar pentru deblocarea acestei situații. În astfel de cazuri, instituțiile trebuie să prioritizeze urgențele și să găsească soluții rapide, în interesul celor afectați”, a transmis ministrul interimar al Finanțelor într-o postare pe Facebook.

Decizia este o excepție

Nazare a subliniat însă că această decizie reprezintă o excepție și nu trebuie confundată cu solicitările privind deblocarea pe scară largă a posturilor din sistemul public.

„În același timp, trebuie să facem o distincție clară între astfel de intervenții punctuale, justificate de o situație absolut critică și solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public. Situațiile care privesc direct siguranța oamenilor și funcționarea unor servicii medicale esențiale trebuie soluționate cu prioritate, în timp ce deciziile cu impact bugetar amplu trebuie analizate riguros și fundamentate responsabil în actualul context economic al României”, a conchis ministrul.

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