Nazare: Festivalurile de muzică aduc investiții, turiști și venituri suplimentare la buget

Potrivit lui Nazare, cele mai mari festivaluri din țară reunesc anual peste un milion de participanți, atrag zeci de mii de turiști străini și generează un impact economic de milioane de euro.

„Fiecare turist care participă la un festival înseamnă nopți de cazare, consum la restaurante, transport, cumpărături și servicii locale. Înseamnă venituri pentru antreprenori, locuri de muncă, încasări suplimentare la bugetele locale și la bugetul de stat”, a transmis, marți, ministrul interimar al Finanțelor, pe Facebook.

Acesta a subliniat că beneficiile unor astfel de evenimente depășesc impactul economic direct, contribuind și la promovarea imaginii României în străinătate.

„Aceste evenimente poziționează România pe harta marilor destinații europene şi reprezintă o formă de promovare de țară care susține direct antreprenoriatul românesc”, a arătat Nazare.

În opinia sa, capacitatea de a organiza festivaluri de amploare transmite un semnal pozitiv investitorilor și poate contribui la creșterea interesului pentru turism și pentru organizarea altor evenimente internaționale.

„O țară care demonstrează că poate găzdui în condiții excelente sute de mii de participanți transmite un semnal puternic despre capacitatea de organizare și despre potențialul său economic”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare a afirmat că Ministerul Finanțelor lucrează la măsuri care să asigure un cadru fiscal „predictibil și competitiv” pentru investițiile private din acest domeniu.

„În ultimul an am demarat grupuri de lucru dedicate, pentru a aduce mai multă echitate fiscală acestui sector generator de beneficii economice şi sociale multiple”, a spus el.

Ministrul consideră că România are șanse să devină una dintre principalele destinații europene pentru turismul de evenimente, însă acest obiectiv depinde de stabilitatea și predictibilitatea mediului fiscal, care să încurajeze investițiile pe termen lung