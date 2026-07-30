Guvernul aprobă noi angajări la o filială Hidroelectrica: personal suplimentar pentru proiecte strategice

Memorandumul prevede ocuparea unor posturi vacante și înființarea unor posturi noi, respectiv 31 de posturi vacante și 106 posturi noi, astfel încât schema de personal a UCMH va ajunge la 550 de posturi în 2026. Totodată, Executivul a aprobat majorarea cheltuielilor salariale necesare ocupării acestora.

Potrivit Guvernului, extinderea personalului este necesară pentru dezvoltarea proiectelor strategice din sectorul hidroenergetic, care includ lucrări de retehnologizare, reparații complexe și modernizarea echipamentelor, precum și execuția și reabilitarea vanelor de golire de fund ale amenajărilor hidroenergetice.

Majorări salariale din august

Pentru ocuparea celor 31 de posturi vacante, cheltuielile salariale vor crește cu 1,284 milioane de lei, iar pentru cele 106 posturi nou-create, cu 3,224 milioane de lei.

De asemenea, începând cu luna august, respectiv luna următoare aprobării memorandumului, cheltuielile salariale vor fi actualizate cu 6,5%, în linie cu indicele mediu prognozat de creștere a prețurilor pentru anul 2026.

Guvernul estimează că majorarea va duce la o creștere a cheltuielilor salariale cu 974.040 de lei față de nivelul din 2025.

Fără pierderi și fără subvenții

UCMH Reșița nu înregistrează pierderi sau plăți restante, nu beneficiază de subvenții pentru activitatea operațională și își finanțează integral activitatea și dezvoltarea din venituri proprii.

Potrivit Guvernului, angajarea de personal suplimentar nu va afecta situația financiară a companiei și îi va permite să deruleze proiectele strategice din domeniul hidroenergetic.