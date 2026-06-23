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Senatul a adoptat proiectul care elimină amenzile pentru șoferii care uită acasă permisul sau talonul

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că Senatul a adoptat inițiativa legislativă pe care a depus-o pentru eliminarea sancțiunilor aplicate șoferilor care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare.
Senatul a adoptat proiectul care elimină amenzile pentru șoferii care uită acasă permisul sau talonul
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
23 iun. 2026, 20:33, Politic
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Deputatul Dimitriu susține că proiectul de lege adoptat de Senat urmărește eliminarea unei sancțiuni pe care o consideră depășită și lipsită de utilitate în contextul digitalizării sistemelor de verificare utilizate de Poliția Rutieră. 

Dacă ai permis valabil și mașina este înmatriculată legal, polițistul poate verifica aceste informații în câteva secunde, direct în bazele de date. Cu toate acestea, până acum puteai primi o amendă de câteva sute de lei doar pentru că nu aveai documentele asupra ta”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Dimitriu. 

Proiectul de lege, depus în aprilie, propune modificarea și completarea Codului rutier astfel încât să se considere îndeplinită obligația de prezentare a documentelor „dacă datele aferente pot fi verificate de către polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale”. 

Proiectul a fost votat de senatori din aproape toate grupurile parlamentare. PSD a rămas singurul partid care a considerat că această amendă trebuie păstrată”, continuă deputatul USR. 

Acesta a mai menționat că proiectul legislativ va fi transmis Camerei Deputaților, care este for decizional. Aici urmează să fie analizat în comisiile de specialitate și supus votului final înainte de a putea deveni lege. 

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