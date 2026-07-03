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Radarele din Europa în 2026: unde riști cele mai mari amenzi

O singură greșeală la trecerea frontierei îți poate aduce o amendă de până la 800 de euro. În Europa nu toate țările taxează autostrăzile la fel: unele cer vigietă, altele taxează fiecare kilometru parcurs, iar în câteva poți circula gratuit. Dacă nu verifici regulile înainte de plecare, vacanța poate începe cu o sancțiune costisitoare.
Radarele din Europa în 2026: unde riști cele mai mari amenzi
Andreea Tobias
03 iul. 2026, 15:46, Știrile zilei
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Europa folosește trei sisteme diferite de taxare. Primul este taxa pe kilometru, plătită la barieră sau prin tele-taxare, folosită în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Croația și Grecia.

Al doilea este vinieta, un abonament pe perioadă fixă, folosit în special în Europa Centrală și de Est, dar și în Elveția și Austria, potrivit autosupermarket.it.

Al treilea caz este autostrada complet gratuită, valabilă în Germania, Benelux și în mare parte din Scandinavia. Cele trei sisteme pot apărea pe parcursul aceleiași călătorii, așa că e important să știi dinainte ce te așteaptă la fiecare graniță.

Ce țări cer vinietă în 2026 și cât costă

Vinieta elvețiană este anuală și costă 40 de franci, aproximativ 42 de euro, indiferent de durata șederii.

Vinieta austriacă are variante de zece zile, două luni sau un an, cea anuală costând circa 106 euro. Amenda pentru lipsa vinietei în Austria pornește de la 120 de euro.

Slovenia folosește o vinietă digitală legată de numărul de înmatriculare, cu prețuri de 16 euro pe săptămână și 117,50 euro pe an. Din 2026, autostrada de coastă spre Koper și Izola a devenit gratuită în Slovenia.

Vinieta este obligatorie și în Cehia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria, sisteme aproape peste tot digitale.

Ce țări taxează la kilometru

Franța, Spania și Portugalia funcționează după același model ca Italia: plătești în funcție de distanța parcursă. În Franța și pe Peninsula Iberică poți folosi un dispozitiv european de tele-taxare, util dacă traversezi frecvent granițele.

Croația, Grecia și unele tronsoane din Polonia folosesc și ele taxarea la distanță. Norvegia are un sistem automat, aplicat mai ales la intrarea în anumite orașe.

Unde poți circula gratuit pe autostradă în Europa

Germania rămâne exemplul cel mai cunoscut de autostradă gratuită, cu excepția câtorva tuneluri din nord.

Belgia, Luxemburg și Țările de Jos au și ele rețea gratuită, cu puține excepții, precum tunelul Liefkenshoek.

În Scandinavia, autostrăzile sunt gratuite în Danemarca, Suedia și Finlanda. Totuși, marile legături, precum podul Øresund, rămân cu taxă separată.

De ce vinieta nu acoperă tunelurile și trecătorile alpine

Vinieta acoperă rețeaua obișnuită de autostrăzi, dar nu și marile tuneluri alpine sau podurile internaționale. Austria este cel mai clar exemplu: chiar și cu vinietă, plătești suplimentar pe Autostrada Brenner și pe tunelurile Tauern, Arlberg, Pyhrn și Karawanken. Sumele variază între 7 și 15 euro pe trecere.

Aceleași reguli se aplică și pentru Tunelul Mont Blanc, Fréjus și Gran San Bernardo, cu taxe de circa 30 de euro.

Cum te organizezi corect înainte de plecare

Planifică traseul din timp și verifică, la fiecare graniță, ce sistem de taxare te așteaptă. Cumpără vinietele online, direct de pe site-ul oficial al operatorului de autostradă. Evită revânzătorii care apar primii în motoarele de căutare, la prețuri umflate. Verifică mereu data de început a valabilității și categoria vehiculului tău.

Amenzile variază semnificativ între țări: de la 120 de euro în Austria, la 300-800 de euro în Slovenia. Controalele sunt aproape peste tot automate, cu camere care citesc numărul de înmatriculare. Nu există marjă de toleranță pentru cei care uită să cumpere vinieta.

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