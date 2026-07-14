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Caniculă și praf saharian în Italia. Patru orașe sunt sub alertă roșie, iar temperaturile urcă la 45 de grade

Patru orașe din Italia se află sub alertă roșie de caniculă, iar alte unsprezece sub alertă portocalie. Vântul fierbinte și uscat aduce praf saharian.
Caniculă și praf saharian în Italia. Patru orașe sunt sub alertă roșie, iar temperaturile urcă la 45 de grade
Andreea Tobias
14 iul. 2026, 13:19, Știri externe
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Patru orașe din Italia se află marți sub alertă roșie din cauza căldurii: Torino, Brescia, Florența și Brescia. Temperaturile cresc progresiv sub influența anticiclonului african, potrivit meteorologilor citați.

Vârful celui de-al treilea val de căldură al sezonului este așteptat joi și vineri. În Sardinia se pot înregistra până la 45 de grade în acele zile, potrivit Corriere.

Praf saharian pe cerul Italiei

Sirocco din sud aduce și un nor de praf saharian pe cerul Italiei. Meteorologul Lorenzo Tedici, de la iLMeteo.it, a explicat efectele acestui fenomen asupra temperaturilor.

Praful saharian poate reduce temperatura diurnă cu până la un grad Celsius, potrivit specialistului. În același timp, temperaturile nocturne pot crește din cauza „efectului de pătură”. Acest efect împiedică căldura acumulată în sol să se disperseze în atmosferă pe timpul nopții.

De altfel, marți se anunță soare și căldură intensă pe întreaga peninsulă italiană. În nord va fi mai multă nebulozitate, dar cu precipitații reduse, mai ales în zonele alpine.

În centrul și sudul țării, soarele și căldura sufocantă vor domina. Temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade în orașe și peste 42 de grade în Sardinia.

Unsprezece orașe se află sub alertă portocalie din cauza căldurii și a umidității ridicate. Printre acestea se numără Genova, Verona, Bologna, Ancona, Viterbo, Roma și Rieti. Lista include, de asemenea, Latina, Frosinone, Campobasso și Cagliari.

Ce urmează în zilele următoare

Miercuri, anticiclonul african va da primele semne de slăbire parțială în zona de nord. Vremea va fi inițial frumoasă, apoi vor apărea nori și furtuni spre seară în nord-est. Fenomenele se vor extinde dinspre Alpi către Prealpi și câmpiile din centrul-estul țării.

În restul Italiei, vremea va rămâne stabilă și însorită, potrivit prognozelor pentru miercuri.

Joi, presiunea atmosferică va rămâne instabilă în zonele alpine și prealpine din est. Acolo sunt așteptate furtuni, local de intensitate puternică.

În restul țării va predomina însă vremea frumoasă, stabilă și însorită, potrivit meteorologilor.

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