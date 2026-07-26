Rogobete, despre reforma în sănătate: Dacă pierdem umanitatea, pierdem sensul reformei

„Există un lucru fără de care politica își pierde sensul: empatia! Acesta este mesajul meu pentru cei care susțin că tăierea finanțării pentru Sănătate se numește reformă și, în mod special, pentru premierul Ilie Bolojan”, a transmis Rogobete, pe Facebook.

Fostul ministru susține că „fiecare om din fața noastră este, poate, o versiune a noastră. Cu alte griji, alte frici, alte responsabilități”.

„Dacă ar privi astfel un medic, o asistentă, o infirmieră sau un pacient, sunt convins că ar lua alte decizii. Ar înțelege că, dincolo de fiecare cifră, există o viață. Dincolo de fiecare gardă, există o familie. Dincolo de fiecare halat alb, există un om. În ziua în care ajungem să privim un medic doar ca pe un cost, o asistentă doar ca pe o cheltuială, o gardă doar ca pe o cifră într-un Excel și un spital doar ca pe o linie din buget, înseamnă că am uitat de ce am intrat în politică”, afirmă acesta.

„Putem vorbi despre reforme, eficiență și echilibre bugetare”

Rogobete susține că sistemul de sănătate nu înseamnă doar o categorie profesională, ci oamenii în care milioane de români își pun speranța în cele mai dificile momente și care „vindecă, salvează și nu renunță atunci când alții nu mai pot”. În opinia sa, sănătatea reprezintă unul dintre pilonii fără de care România nu poate exista.

„Putem vorbi despre reforme, eficiență și echilibre bugetare. Dar dacă pierdem umanitatea, pierdem sensul reformei. Dacă îi transformăm pe cei care salvează vieți în simple cheltuieli, atunci nu mai construim un stat mai puternic, ci unul mai slab”, spune Rogobete.

Rogobete consideră că politica trebuie să pună oamenii pe primul loc, înaintea cifrelor, iar disciplina bugetară nu ar trebui să ducă la slăbirea sistemului de sănătate sau la afectarea demnității personalului medical.

„Empatia nu este o slăbiciune. Este cea mai mare dovadă de leadership. Nu sunteți singuri. Încrederea ne face bine. O să fie bine”, a conchis fostul ministru al Sănătății.