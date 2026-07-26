Prima pagină » Social » Documente false, tentative de migrație ilegală și contrabandă cu țigarete, descoperite într-o săptămână pe Aeroportul Otopeni

Documente false, tentative de migrație ilegală și contrabandă cu țigarete, descoperite într-o săptămână pe Aeroportul Otopeni

Polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional Henri Coandă au depistat, în perioada 20-23 iulie, mai multe cazuri de folosire a unor documente de călătorie false, tentative de migrație ilegală și introducere în țară a unor produse accizabile nedeclarate.
Documente false, tentative de migrație ilegală și contrabandă cu țigarete, descoperite într-o săptămână pe Aeroportul Otopeni
Sursa foto: Poliția de Frontieră
Oana Antipa
26 iul. 2026, 14:27, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În urma controalelor, au fost confiscate peste 32.000 de țigarete fără timbru și 1,5 kilograme de tutun, iar mai multe persoane sunt cercetate sau au fost preluate de autoritățile competente.

Patru persoane au încercat să ajungă în Irlanda cu pașapoarte false

Potrivit Poliției de Frontieră, în seara de 21 iulie, patru persoane care urmau să se îmbarce într-o cursă spre Dublin au prezentat, la îmbarcare, trei pașapoarte norvegiene și un pașaport irlandez, toate false.

Verificările au arătat că acestea dețineau, în realitate, documente autentice eliberate de autoritățile austriece pentru refugiați, precum și un pașaport tanzanian, acte care nu le-ar fi permis intrarea pe teritoriul Irlandei. Cele patru persoane au fost preluate de reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea verificărilor.

Femeie depistată cu 15 documente de identitate contrafăcute

Cel mai important caz a fost înregistrat pe 22 iulie, când o femeie care intenționa să călătorească spre Paris a prezentat la control un pașaport irlandez fals.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au găsit asupra acesteia un plic care conținea 15 documente de identitate contrafăcute: zece cărți de identitate italiene, trei belgiene și două olandeze.

Anchetatorii verifică dacă există o legătură între acest caz și tentativa celor patru persoane de a ajunge în Irlanda, după ce au constatat că persoanele implicate au fost însoțite la aeroport de același bărbat.

Viză revocată și interdicție de intrare în spațiul Schengen

Într-un alt caz, o cetățeană turcă a fost oprită la intrarea în România după ce polițiștii au stabilit că folosea o viză de afaceri pentru o călătorie în scop turistic, încălcând condițiile pentru care documentul fusese emis.

Viza i-a fost revocată, femeia a fost returnată la Istanbul cu aceeași companie aeriană, iar autoritățile au dispus interzicerea accesului acesteia în spațiul Schengen pentru o perioadă de șase luni.

Capturi de țigarete și tutun în colaborare cu autoritatea vamală

În cadrul unor acțiuni comune desfășurate împreună cu Autoritatea Vamală Română, polițiștii de frontieră au descoperit 32.720 de țigarete fără timbru de acciză și 1,5 kilograme de tutun vrac introduse ilegal în țară.

Produsele au fost confiscate, iar într-unul dintre cazuri a fost întocmit dosar penal pentru contrabandă.

Poliția de Frontieră precizează că va continua controalele pentru prevenirea migrației ilegale și combaterea infracționalității transfrontaliere, subliniind că orice încălcare a legislației va fi sancționată potrivit legii.

Recomandarea video

Povestea din spatele coafurii lui Cucurella: „Mama mă recunoștea pe teren” / Despre fiul său, diagnosticat cu autism: ”Nimeni nu are o viață perfectă. Dacă ai un copil cu autism, totul este mai complicat”
G4Media
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.ro
MApN, primele detalii după ce a fost doborâtă a treia dronă de o aeronavă F-16. Ținta a fost angajată și distrusă de Armată deasupra Mării Negre
Gandul
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
City Break în Oradea lui Bolojan. Art Nouveau și intoleranță: „Cine cârtește în fața popimii? Cine are bani să iasă din casele frumoase și să stea la o friptură și o bere în centrul bine zugrăvit?”
Libertatea
Ce face astăzi Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”! E total schimbată
CSID
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia