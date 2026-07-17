A încercat să transporte în Germania aproape 28.000 de țigarete ascunse în cutii de suc. Captură la Giurgiu

Marfa, estimată la peste 41.000 de lei, era transportată de un cetățean bulgar care se îndrepta spre Germania.

Țigaretele, ascunse într-un transport de băuturi răcoritoare

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, microbuzul, înmatriculat în Bulgaria, a fost oprit pentru control vineri dimineață, în jurul orei 06:30, pe DN 5, de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. La volan se afla un cetățean bulgar, în vârstă de 51 de ani, care circula pe ruta Bulgaria – Germania.

În urma verificărilor efectuate asupra autovehiculului, polițiștii au descoperit 27.600 de țigarete (1.380 de pachete) cu timbru fiscal bulgăresc, ascunse în interiorul unor cutii de băuturi răcoritoare.

Marfa, confiscată

Șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență pentru produsele din tutun, astfel că întreaga cantitate de țigarete, estimată la aproximativ 41.400 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării și indisponibilizată la sediul Poliției de Frontieră.

Dosar penal

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru deținerea, în afara antrepozitului fiscal, sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate corespunzător ori cu marcaje false, peste limita legală de 10.000 de țigarete.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu precizează că astfel de acțiuni sunt desfășurate în mod constant, în cooperare cu celelalte instituții competente, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen și al protejării frontierelor României și ale Uniunii Europene.