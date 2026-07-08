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Cursa de bac Zimnicea – Sviștov, suspendată din cauza nivelului scăzut al Dunării

Reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au transmis că suspendă temporar cursa de bac pe această rută, începând de miercuri, ora 11.00.
Cursa de bac Zimnicea - Sviștov, suspendată din cauza nivelului scăzut al Dunării
sursa foto: https://www.feribot-eurobac.ro/
Laura Buciu
08 iul. 2026, 12:42, Social
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Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a transmis că reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac pe această rută, începând cu data de 08.07.2026, ora 11.00.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a nivelului scăzut al apei Dunării.

La acest moment, pe sensul de ieșire din România nu sunt autovehicule de marfă în așteptare.

Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.

 

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