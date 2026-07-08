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Captură de țigări la granița cu Bulgaria: aproximativ 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagaje

Polițiștii de Frontieră Giurgiu au găsit 10.000 de țigarete ascunse în roata de rezervă și în bagajele personale ale unor cetățeni bulgari care încercau să le introducă în țară, informează miercuri, Poliția de Frontieră.
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Daiana Rob
08 iul. 2026, 12:27, Social
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Țigările au fost descoperite, marți, în cadrul unor controale la ore diferite. Polițiștii de frontieră Dolj, alături de lucrători ai DRDP au oprit, pe DN 56, lângă stației de taxare a Podului Calafat–Vidin, mai multe vehicule înmatriculate în Bulgaria, conduse de șoferi bulgari, cu vârste între 28 și 32 de ani.

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În cadrul controalelor, polițiștii au găsit 7.000 de țigarete (350 de pachete) cu timbru de acciză bulgăresc, ascunse atât în interiorul roții de rezervă, cât și în bagajele personale. Persoanele nu au putut prezenta documente legale de proveniență.

Tot marți, dar de această dată la Călărași, polițiștii de frontieră au găsit încă 2.200 de țigarete, adică 110 de pachete de țigări cu timbru de acciză bulgăresc, ascunse în bagajele unui român. Țigările erau nedeclarate.

De asemenea, asupra unui pasager dintr-o altă mașină au fost găsite alte 800 de țigarete, adică 40 de pachete de țigări, peste limita legală admisă.

Potrivit polițiștilor de frontieră, cei toți „traficanții de ocazie” au fost amendați cu 13.000 de lei, iar toate țigările au fost ridicate și indisponibilizate la sediile structurilor competente.

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