Bulgaria, împărțită în privința sancțiunilor UE împotriva Rusiei ce îl vizează și pe patriarhul rus Kirill. România, dată ca exemplu pozitiv

Parlamentul bulgar este din ce în ce mai divizat în privința ultimului pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei. Noile măsuri propuse l-ar putea viza și pe patriarhul rus Kirill, iar dezbaterea în legătură cu acest lucru a depășit sfera religioasă și a ajuns la chestiuni legate de interesul național și de alinierea geopolitică.

Potrivit Novinite, partidul de opoziție GERB a criticat abordarea guvernului, susținând că problema este prezentată în mod eronat și că, de fapt, sancțiunea nu vizează Biserica Ortodoxă Rusă ca instituție.

„Nimeni nu sancționează credința ortodoxă, nimeni nu sancționează Biserica Ortodoxă Rusă ca instituție religioasă”, a spus Daniel Mitov, parlamentar bulgar.

El a subliniat că adevărata problemă este rolul patriarhului Kirill în susținerea războiului Rusiei în Ucraina, adăugând că, atunci când o personalitate religioasă devine parte a unui conflict geopolitic, aceasta devine inevitabil obiectul unei evaluări politice.

„Bulgaria își amintește istoria… dar istoria este amintire. Istoria nu este un ghid pentru politica externă”, a afirmat el, insistând că evenimentele din trecut nu pot determina alegerile strategice din prezent.

România, dată ca exemplu pozitiv

Critici în legătură cu poziția adoptată în privința sancțiunilor recente ale UE împotriva Rusiei au venit și din partea opoziției liberale. Bozhidar Bozhanov, din partea partidului „Da, Bulgaria”, a avertizat că țara riscă să alunece spre izolare politică dacă se adoptă retorica obstrucționistă a Ungariei în cadrul UE.

El a susținut că situația nu ține de religie, subliniind că țări ortodoxe precum Grecia și România nu adoptă poziții similare.

„Să nu se folosească religia în scopuri politice”, a spus el, adăugând că țara ar trebui să urmărească să rămână în cadrul structurilor decizionale centrale ale UE.

Bulgaria va exercita dreptul de veto asupra ultimelor sancțiuni UE împotriva Rusiei

În această săptămână, joi, premierul Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat că țara sa va bloca ultimul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. El susține că măsurile ar putea avea un impact negativ asupra economiei Bulgariei, iar guvernul nu este de acord cu sancțiunile care îl vizează și pe patriarhul ortodox rus Kirill.

„Să nu amestecăm politica cu religia. Astăzi, la Sofia, am spus că epoca cruciadelor s-a încheiat. Acest război a depășit deja tranșeele. S-a extins la economie, la energie, vedem că afectează cultura și sportul, iar acum nu mai rămâne decât să cuprindă și religia. Da, vom exercita dreptul de veto”, a declarat Radev înaintea unei reuniuni a Consiliului European la Bruxelles.

„Nu-mi pasă ce face patriarhul (Kirill – n.r.). Mă interesează întreaga societate rusă care are această biserică. Este ortodoxă orientală, la fel ca a noastră. Suntem o singură familie”, a adăugat acesta.