Restricții de circulație în Bulgaria. Ce mașini și zone sunt vizate

Restricțiile temporare de circulație sunt în vigoare în perioada 4 – 6 august 2026 pentru camioanele care depășesc 20 de tone.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că „în perioada 04 – 06 august 2026, intervalul orar 13:00 – 21:00, din cauza temperaturilor ridicate, deplasarea camioanelor de peste 20 de tone va fi restricționată, pe autostrăzile „Trakia”, „Struma”, „Maritsa” și „Evropa”, precum și pe anumite porțiuni din „Hemus” (pe teritoriul regiunilor Sofia, Lovech, Targovishte, Shumen și Varna)”.

Se vor introduce restricții temporare și pe sectoare din drumurile naționale: I-1 Vidin – Vratsa, I-2 Ruse – Varna, I-3 Byala – Botevgrad, I-4 Koritna – Shumen, I-5 Ruse – Makaza, I-6 Sofia – Burgas (Drumul Subbalcanic) și I-7 Silistra – Shumen, precum și pe drumurile naționale de clasa a II-a II-55 Debelets – Gurkovo – Nova Zagora și II-66 Stara Zagora – Chirpan, precum și pe drumul III-663 Chirpan – Tselina.

De la restricții sunt excluse camioanele care transportă alimente perisabile, mărfuri ce necesită regim de temperatură controlată, animale vii și mărfuri periculoase.