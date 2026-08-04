Prima pagină » Social » Restricții de circulație în Bulgaria. Ce mașini și zone sunt vizate

Restricții de circulație în Bulgaria. Ce mașini și zone sunt vizate

Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie privitoare la Bulgaria. Asta din cauza unor restricții impuse în țara vecină. Restricțiile vizează o serie de drumuri și anumite mașini.
Restricții de circulație în Bulgaria. Ce mașini și zone sunt vizate
Sursa foto: Politia de frontieră
Petru Mazilu
04 aug. 2026, 15:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Restricțiile temporare de circulație sunt în vigoare în perioada 4 – 6 august 2026 pentru camioanele care depășesc 20 de tone.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că „în perioada 04 – 06 august 2026, intervalul orar 13:00 – 21:00, din cauza temperaturilor ridicate, deplasarea camioanelor de peste 20 de tone va fi restricționată, pe autostrăzile „Trakia”, „Struma”, „Maritsa” și „Evropa”, precum și pe anumite porțiuni din „Hemus” (pe teritoriul regiunilor Sofia, Lovech, Targovishte, Shumen și Varna)”.

Se vor introduce restricții temporare și pe sectoare din drumurile naționale: I-1 Vidin – Vratsa, I-2 Ruse – Varna, I-3 Byala – Botevgrad, I-4 Koritna – Shumen, I-5 Ruse – Makaza, I-6 Sofia – Burgas (Drumul Subbalcanic) și I-7 Silistra – Shumen, precum și pe drumurile naționale de clasa a II-a II-55 Debelets – Gurkovo – Nova Zagora și II-66 Stara Zagora – Chirpan, precum și pe drumul III-663 Chirpan – Tselina.

De la restricții sunt excluse camioanele care transportă alimente perisabile, mărfuri ce necesită regim de temperatură controlată, animale vii și mărfuri periculoase.

Recomandarea video

Misiunea – Menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă. Ce operațiuni fac acum autoritățile pentru a crește nivelul Dunării la Centrala Nuclearelectrică. Ministrul Radu Miruță: Nivelul apei la centrală a crescut cu doi centrimetri
G4Media
Giganții fotbalului, prezenți la înmormântarea lui Franco Baresi! Fețe nemaivăzute de microbiști de ceva vreme și-au făcut apariția
GSP.ro
Ucraina lansează „Inițiativa Carpatică”, alianță din care face parte și România. Ce presupune noul proiect anunțat de Zelenski
Gandul
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
Cancan
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport
Dunărea a ajuns un pârâu la Corabia, cu apă până la genunchi și bărci înțepenite în nisip: „Nu poți să te cerți cu natura”
Libertatea
Boala care părea dispărută revine într-o destinație iubită de turiști. Semnul de pe piele care trebuie să te trimită la medic
CSID
Britanicii au confundat DACIA cu un ... Range Rover. Au fost uimiți de acest model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia