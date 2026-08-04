Canicula închide drumurile din vestul țării pentru camioanele de mare tonaj

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, marți, 4 august, între orele 12:00 și 20:00, circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

Restricțiile sunt impuse în contextul avertizării Cod roșu de caniculă, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care prognozează temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și nopți tropicale în aceste zone.

Ce transporturi sunt exceptate

Interdicția nu se aplică tuturor vehiculelor de mare tonaj. Potrivit Poliției Române, vor putea circula în continuare transporturile de persoane, cele de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, precum și vehiculele implicate în intervenții de urgență.

De asemenea, sunt exceptate transporturile funerare, poștale, cele de echipamente de prim ajutor, distribuția de carburanți, mărfurile transportate la temperatură controlată, vehiculele care tractează autovehicule avariate, transporturile destinate aprovizionării zonelor calamitate cu apă și alimente, autospecialele de salubrizare și cele implicate în Sistemul Garanție-Returnare (SGR).

Lista excepțiilor include și transporturile de apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, produse provenite din exploatații agricole, precum și o gamă largă de produse alimentare, de la pâine și produse de patiserie până la zahăr, cafea, ceai, paste făinoase, condimente și băuturi alcoolice sau nealcoolice.

Recomandări pentru șoferi pe timpul caniculei

În contextul valului de căldură, polițiștii recomandă tuturor conducătorilor auto să verifice starea tehnică a vehiculului înainte de plecare, în special presiunea din anvelope, funcționarea instalației de climatizare și nivelul lichidului de răcire.

Pentru deplasările pe distanțe lungi este recomandată evitarea intervalului cu temperaturile cele mai ridicate, călătoriile fiind preferabil să fie programate dimineața devreme sau seara.

Șoferii sunt sfătuiți, de asemenea, să facă pauze regulate pentru odihnă și hidratare și să fie atenți la simptomele provocate de căldură, precum somnolența, amețeala, dificultățile de concentrare sau durerile de cap, care pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță.

Poliția atrage atenția că manevrele riscante și comportamentul agresiv în trafic pot crește semnificativ riscul producerii unor accidente, mai ales în condiții de temperaturi extreme.