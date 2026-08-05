Laborator clandestin de fentanil, destructurat la Sofia. Producea până la 10 kg de drog zilnic

Potrivit anchetatorilor, laboratorul clandestin putea produce între șase și zece kilograme de drog pe zi și alimenta o mare parte a pieței ilegale din Bulgaria. Intervenția a fost coordonată de Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate, structura specializată a Ministerului de Interne din Bulgaria.

Intervenție cu echipamente speciale de protecție

Din cauza substanțelor chimice periculoase folosite în procesul de producție, operațiunea s-a desfășurat cu măsuri speciale de protecție.

Polițiștii și criminaliștii au intrat în incintă purtând echipamente speciale, iar la fața locului au fost mobilizate și ambulanțe, pregătite să intervină în cazul unei expuneri la substanțe toxice.

Barierele de pe proprietate, înlăturate cu excavatorul

Doi bărbați, considerați de anchetatori principalii producători ai laboratorului, au fost arestați în timpul percheziției, potrivit Novinite.

Laboratorul funcționa într-un cartier din vestul Sofiei și era dotat cu echipamente performante, care permiteau producția la scară industrială.

Accesul în proprietate a fost îngreunat de garduri înalte, acoperite cu sârmă ghimpată, și de construcții ridicate ilegal pentru a împiedica intervenția forțelor de ordine. Echipele criminalistice au folosit un excavator pentru a îndepărta obstacolele și a pătrunde în laborator.

În aceeași zonă a capitalei bulgare au avut loc recent și alte arestări în dosare de trafic de fentanil. La mijlocul lunii iulie, o femeie a fost arestată, asupra sa fiind găsite zeci de doze de fentanil, iar cu câteva săptămâni mai devreme fusese reținut și fratele acesteia, suspectat de trafic de droguri.

Fentanilul este un opioid sintetic utilizat în medicină ca analgezic foarte puternic și anestezic, în special pentru pacienții cu dureri severe sau în timpul unor intervenții chirurgicale complexe. Varianta produsă și comercializată ilegal este însă extrem de periculoasă, deoarece chiar și cantități foarte mici pot provoca supradoze fatale.

Autoritățile bulgare au anunțat că ancheta este în desfășurare și că urmează noi rețineri și acuzații.