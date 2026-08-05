Întoarcerea oamenilor pe Lună intră în faza decisivă. Cum se pregătește echipajul pentru cea mai complexă misiune NASA

După succesul misiunii Artemis II, desfășurată în aprilie 2026, NASA își concentrează acum atenția asupra Artemis III, care ar urma să readucă oameni pe suprafața Lunii pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol. Luca Parmitano, astronaut al Agenției Spațiale Europene (ESA), va fi pilotul misiunii și singurul european din echipaj, transmite Euronews.

Potrivit oficialilor NASA, Artemis III este una dintre cele mai ambițioase operațiuni spațiale realizate vreodată. Misiunea presupune coordonarea simultană a mai multor vehicule și tehnologii care nu au fost testate împreună în condiții reale.

Trei lansări și o operațiune extrem de complicată

Misiunea Artemis III va începe în a doua jumătate a anului 2027. Patru astronauți vor decola la bordul capsulei Orion, lansată cu ajutorul rachetei Space Launch System (SLS). Ulterior, echipajul va trebui să realizeze manevre extrem de dificile de apropiere și cuplare cu două vehicule lunare diferite. Mai întâi va fi lansat modulul lunar Blue Origin, urmat de capsula Orion și apoi de vehiculul dezvoltat de SpaceX. Sincronizarea acestor trei lansări este considerată una dintre cele mai mari provocări tehnice ale programului Artemis. Luca Parmitano compară întreaga operațiune cu un dans perfect sincronizat, în care orice eroare poate compromite misiunea.

Antrenamente de șase ore și simulări de urgență

Pregătirea echipajului este deja într-un ritm intens. Parmitano și colegii săi participă la exerciții de pilotaj și inginerie, dar și la simulări complexe în care trebuie să gestioneze defecțiuni grave în timpul zborului. Recent, astronautul european a participat la o simulare de șase ore purtând costumul spațial complet, în care echipa a fost pusă în fața unor scenarii de urgență. În lunile următoare vor începe și antrenamentele dedicate sistemelor de aselenizare.

Spațiu foarte puțin și presiune uriașă

Pe lângă dificultățile tehnice, echipajul trebuie să se adapteze și condițiilor de viață din capsula Orion. Spațiul locuibil este de aproximativ opt metri cubi pentru întregul echipaj, iar astronauții vor petrece zile întregi într-un mediu proiectat pentru călătorii în spațiul profund. Parmitano spune că fiecare etapă a misiunii necesită luni întregi de pregătire și că membrii echipajului trebuie să fie pregătiți atât pentru funcționarea automată a sistemelor, cât și pentru intervenții manuale, dacă tehnologia întâmpină probleme.

Calendarul NASA rămâne ambițios

Deși NASA susține că Artemis III rămâne în grafic, există și provocări de ordin tehnic. În luna mai, racheta New Glenn a companiei Blue Origin a explodat în timpul unui test, avariind platforma de lansare și ridicând semne de întrebare privind respectarea calendarului. Cu toate acestea, oficialii americani afirmă că obiectivul rămâne neschimbat. Pentru Luca Parmitano, provocarea este una unică. Astronautul spune că o astfel de misiune înseamnă să lași totul pe Pământ și să te concentrezi exclusiv asupra experienței extraordinare de a ajunge din nou în apropierea Lunii.