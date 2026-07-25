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NASA pregătește o bază permanentă pe Lună. Construcția va începe în mai puțin de trei ani

Revenirea oamenilor pe Lună a întârziat prea mult, consideră directorul programului Bază Lunară al NASA, Carlos García-Galán Castillo. El spune că în prezent sunt create condițiile pentru o prezență umană permanentă pe Lună, care va pregăti viitoarele misiuni cu echipaj spre Marte.
NASA pregătește o bază permanentă pe Lună. Construcția va începe în mai puțin de trei ani
Conceptul oficial NASA pentru baza lunară Artemis/sursa foto: NASA
Maria Miron
25 iul. 2026, 05:20, Știrile zilei
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„Ar fi trebuit să revenim pe Lună mai devreme”, a declarat Carlos García-Galán vineri, în cadrul unui curs de vară organizat de Universitatea Complutense din Madrid, relatează Europa Press.

Potrivit acestuia, colaborarea dintre sectorul public și cel privat a făcut posibil ca Luna să redevină un obiectiv realist al explorării spațiale și să devină un „teren de testare” pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman către Marte.

Directorul programului a prezentat și calendarul dezvoltării bazei lunare. Până în 2028 sunt programate testele de fiabilitate, între 2029 și 2032 va fi construită infrastructura, iar ulterior vor fi amplasate modulele locuibile la polul sud al Lunii.

Misiunea spre Marte ar putea costa până la 300 de miliarde de euro

Oficiali al Institutului Național de Tehnică Aerospațială din Spania au ridicat problema costurilor unei misiuni umane spre Marte, estimate între 50 și 300 de miliarde de euro.

Participanții au susținut însă că astfel de misiuni au o valoare științifică și exploratorie care depășește costurile, invocând rolul explorării în progresul umanității.

Potrivit șefului programului Bază Lunară al NASA, misiunea Artemis II a captat atenția lumii timp de patru ore și va inspira o nouă generație de specialiști, deși nu era așteptată să producă rezultate științifice majore.

„Este o obligație a umanității”, a concluzionat oficialul NASA.

Suma reprezintă de peste zece ori bugetul anual al NASA, fiind comparabilă cu produsul intern brut anual al unor state europene de dimensiuni medii, precum Finlanda sau Portugalia.

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