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SpaceX obține date fără precedent: nava care va duce astronauți pe Lună a rezistat celui mai dur test

Nava spațială Starship a companiei SpaceX a supraviețuit celui mai complex test de până acum, după ce a reintrat în atmosferă și a rămas plutind în Oceanul Indian după amerizare. Misiunea a oferit inginerilor date noi despre comportamentul scutului termic, un element esențial înainte ca nava să fie folosită pentru viitoarele zboruri cu astronauți spre Lună.
SpaceX obține date fără precedent: nava care va duce astronauți pe Lună a rezistat celui mai dur test
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SpaceX Starship/sursa foto: SpaceX
Maria Miron
25 iul. 2026, 04:37, Știrile zilei
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Racheta gigant Starship a fost lansată vineri de la baza SpaceX din sudul statului Texas, într-un nou zbor de test care a traversat jumătate din glob. Nava a ajuns în spațiu, a eliberat 20 de sateliți Starlink de ultimă generație și a revenit controlat în atmosferă, încheind misiunea printr-o amerizare în Oceanul Indian.

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Potrivit Associated Press, amerizarea a fost atât de lină încât nava a rămas la suprafața apei după contactul cu Oceanul Indian, oferind SpaceX date suplimentare despre comportamentul navei după reintrarea în atmosferă.

Acesta a fost cel de-al 13-lea zbor de test al Starship și al doilea realizat cu noua versiune a navei, denumită V3.

Starship, pasul SpaceX către Lună și Marte

Starship este nava spațială dezvoltată de SpaceX pentru misiuni de mare anvergură, inclusiv pentru programul Artemis al NASA. Ea face parte dintr-un sistem format din vehiculul spațial propriu-zis și propulsorul Super Heavy, prima treaptă a rachetei. Ansamblul are o înălțime de aproximativ 124 de metri și este considerat cel mai mare și mai puternic sistem de lansare construit vreodată.

Ambele componente sunt proiectate pentru a fi complet reutilizabile, un obiectiv esențial al companiei lui Elon Musk pentru reducerea costurilor zborurilor spațiale. Nava este construită din oțel inoxidabil și este destinată transportului de oameni și echipamente către Lună, Marte și alte destinații din spațiu. În cadrul misiunilor Artemis, NASA intenționează să folosească o variantă Starship pentru aselenizare, care va permite astronauților să ajungă pe suprafața Lunii și să revină ulterior pe orbită.

Scutul termic, testul esențial

NASA urmărește îndeaproape aceste teste deoarece succesul Starship este esențial pentru viitoarele misiuni lunare cu echipaj. Unul dintre cele mai importante elemente verificate este scutul termic, sistemul de protecție format din mii de plăci speciale care apără nava de temperaturile extreme generate la reintrarea în atmosferă.

În timpul revenirii pe Pământ, exteriorul navei este supus unor temperaturi de ordinul miilor de grade Celsius, iar rezistența acestui sistem de protecție reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru transformarea Starship într-un vehicul complet reutilizabil.

Cea mai bună reintrare de până acum

SpaceX a transmis că a fost cea mai reușită reintrare în atmosferă realizată de Starship până în prezent.

Nava a rămas aproape intactă după coborâre, iar imaginile transmise după amerizare au arătat că aceasta plutea pe apă, cu doar câteva zone afectate de foc.

La testele precedente, Starship a fost distrusă înainte sau imediat după revenirea pe Pământ, fie prin explozie, fie prin ruperea structurii în timpul zborului.

În timpul coborârii, nava a executat și o manevră de înclinare care a simulat apropierea finală pe care ar urma să o facă într-o misiune viitoare, când SpaceX va încerca să readucă Starship la baza Starbase din Texas. În loc să amerizeze în ocean, nava ar urma să fie prinsă de brațele mecanice uriașe instalate la turnul de lansare, o etapă esențială pentru recuperarea completă și reutilizarea vehiculului.

„Suntem foarte entuziasmați de acest lucru”, a declarat inginerul SpaceX Kate Tice, numind misiunea „zborul norocos cu numărul 13”.

Boosterul nu a reușit revenirea controlată

La lansare, toate cele 33 de motoare ale primei trepte au funcționat normal. Prima treaptă, numită booster – partea inferioară a rachetei, care asigură cea mai mare parte a forței de propulsie la decolare – nu a reușit însă să revină controlat. Pentru manevra de întoarcere nu s-au reaprins suficiente motoare, iar boosterul a coborât prea rapid și s-a prăbușit în Golful Mexic.

În schimb, nava Starship și-a continuat zborul, eliberând cei 20 de sateliți Starlink la aproximativ 200 de kilometri altitudine, înainte de reintrarea în atmosferă.

Scutul termic, testat în imagini

O premieră a acestei misiuni a fost folosirea unor camere montate pe șase dintre sateliții Starlink lansați de Starship. Acestea au surprins imagini ale scutului termic în ultimele momente ale zborului, inclusiv după ce nava a ajuns în ocean.

Unele plăci ale scutului termic au fost vopsite intenționat în alb pentru a simula lipsa unor elemente de protecție, într-un experiment prin care SpaceX a vrut să testeze cât de rezistent este sistemul.

„Am obținut toate datele despre scutul termic de care aveam nevoie și chiar mai mult!”, a transmis Elon Musk pe platforma X.

Starlink, cea mai mare constelație de sateliți din lume

În timpul misiunii, Starship a lansat 20 de sateliți Starlink de nouă generație, dezvoltați de compania lui Elon Musk pentru furnizarea internetului prin satelit. După separarea de navă, aceștia au efectuat propriile teste operaționale, reușind să comunice prin lasere cu alte unități Starlink aflate deja pe orbită. Tehnologia permite transmiterea rapidă a datelor între sateliți, fără să depindă de stații terestre.

SpaceX operează în prezent cea mai mare constelație de sateliți din lume, cu peste 10.000 de sateliți activi, care furnizează servicii de internet în numeroase regiuni ale globului.

Următorul obiectiv: recuperarea completă a navei

SpaceX vrea ca Starship să poată fi recuperată integral după fiecare zbor. Compania a reușit deja să prindă cu ajutorul unor brațe mecanice uriașe prima treaptă a rachetei, numită Super Heavy, la baza de lansare din Texas, iar obiectivul final este ca și nava propriu-zisă să revină pe platformă.

Succesul acestor teste este esențial pentru NASA, care are nevoie ca Starship să fie pregătită pentru misiunea Artemis III. Astronauții acestei misiuni ar urma să folosească nava pentru a coborî pe Lună, în programul care urmărește revenirea oamenilor pe suprafața lunară pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol.

Elon Musk vede însă Starship ca pe un vehicul destinat unor obiective mult mai ambițioase: transporturi comerciale către Lună și, pe termen lung, construirea unei baze umane pe Marte.

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