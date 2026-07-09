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Astronauții misiunii Artemis II s-au reîntâlnit cu capsula Orion după zborul istoric în jurul Lunii. Ce urmează pentru programul NASA

La trei luni după cea mai importantă misiune lunară cu echipaj din ultimele cinci decenii, cei patru astronauți ai misiunii Artemis II s-au reîntâlnit cu capsula Orion, revenită la Centrul Spațial Kennedy, anunță Euronews.
Astronauții misiunii Artemis II s-au reîntâlnit cu capsula Orion după zborul istoric în jurul Lunii. Ce urmează pentru programul NASA
Sursa: NASA/James Blair
Victor Dan Stephanovici
09 iul. 2026, 12:37, Știri externe
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Echipajul format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen a vizitat capsula Orion la Centrul Spațial Kennedy din Florida, unde le-a mulțumit inginerilor și echipelor care au făcut posibilă misiunea, mai scrie Euronews.

Prima misiune cu echipaj spre Lună după mai bine de 50 de ani

Artemis II a fost lansată în luna aprilie cu ajutorul rachetei Space Launch System (SLS) și a reprezentat prima misiune cu echipaj a capsulei Orion, dar și prima expediție care a trimis oameni spre Lună după programul Apollo. În timpul zborului, echipajul a înconjurat Luna și a atins o distanță de 406.771 de kilometri față de Pământ, stabilind un nou record pentru cea mai mare depărtare la care au ajuns vreodată oameni în spațiu. „Este un loc ciudat fără racheta pe rampă”, a declarat comandantul misiunii, Reid Wiseman, referindu-se la revenirea pe platforma de lansare de unde a început aventura.

Capsula orion Artemis 2. Sursa foto: NASA

NASA pregătește deja următoarea etapă

În paralel cu încheierea misiunii Artemis II, NASA a anunțat recent echipajul Artemis III, care va fi format din trei astronauți americani și astronautul italian Luca Parmitano, reprezentant al Agenției Spațiale Europene (ESA). Misiunea este programată pentru 2027 și va avea rolul de a testa, pe orbita Pământului, procedurile de cuplare dintre capsula Orion și vehiculele lunare dezvoltate de SpaceX și Blue Origin, un pas esențial înaintea viitoarelor aselenizări.

Christina Koch: „Procesul de selecție trebuie respectat”

Componența exclusiv masculină a echipajului Artemis III a atras atenția, în condițiile în care Christina Koch a devenit, în cadrul Artemis II, prima femeie care a zburat în jurul Lunii. Astronauta a declarat însă că nu este deranjată de alegerea făcută de NASA și consideră că selecția trebuie să se bazeze pe criterii profesionale, nu pe considerente de imagine.

Obiectivul final: întoarcerea oamenilor pe Lună

După Artemis III, NASA intenționează să lanseze Artemis IV, cel mai devreme în 2028, misiune care ar urma să ducă doi astronauți pe suprafața Lunii. Agenția spațială americană nu a anunțat încă cine va face parte din echipajul care va realiza această nouă aselenizare. Programul Artemis reprezintă cea mai amplă inițiativă spațială a NASA din ultimele decenii și este considerat pasul esențial pentru viitoarele misiuni cu echipaj uman către Marte.

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