NASA schimbă planul pentru Artemis III. Aselenizarea este amânată pentru următoarea misiune

Astronauții vor rămâne pe orbită joasă în jurul Pământului pentru a testa tehnologii esențiale viitoarelor zboruri spre Lună și Marte. Misiunea va utiliza capsula Orion și va transporta un echipaj format din patru astronauți. Potrivit NASA, Artemis III va avea rolul de a verifica modul în care mai multe nave spațiale pot opera împreună în orbită și de a testa sisteme critice pentru explorarea spațială pe termen lung, mai scrie Euronews.

Jeremy Parsons, oficial al programului Moon to Mars din cadrul NASA, a declarat că agenția dorește să se asigure că toate componentele și partenerii implicați funcționează corect înaintea unei noi tentative de aselenizare. Capsula Orion va fi lansată cu ajutorul sistemului Space Launch System (SLS), iar misiunea va rămâne pe orbită joasă pentru a permite mai multe oportunități de lansare și testare pentru fiecare element al programului.

SpaceX și Blue Origin trebuie să își testeze sistemele

Noua strategie oferă timp suplimentar companiilor SpaceX și Blue Origin pentru testarea vehiculelor destinate viitoarelor aterizări lunare. Inițial, NASA acordase contractele principale pentru aselenizare companiei SpaceX și rachetei Starship. Totuși, întârzierile programului au determinat agenția să redeschidă competiția. Între timp, compania Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, pregătește testarea modulului Blue Moon într-o misiune robotică programată mai târziu în acest an. NASA vrea să verifice și sistemele de suport vital ale navei Orion, inclusiv alimentarea cu apă, oxigen și azot. Astronauții vor petrece mai mult timp în spațiu decât în misiunile anterioare pentru a testa rezistența acestor sisteme.

Test crucial pentru alimentarea în orbită

Pentru prima dată, Artemis III va demonstra și un sistem de andocare între două vehicule spațiale aflate pe orbită. Operațiunea este considerată esențială pentru viitoarele misiuni de lungă durată, deoarece navele care vor merge spre Lună sau Marte vor avea nevoie de realimentare în spațiu. NASA a precizat că misiunea va ajuta la dezvoltarea conceptelor pentru viitoarele habitate lunare și pentru operațiunile de explorare la suprafața Lunii. Agenția americană nu a stabilit încă durata exactă a misiunii și nici obiectivele științifice finale.

Aselenizarea, amânată pentru Artemis IV

Planul inițial al programului prevedea ca Artemis III să readucă oameni pe suprafața Lunii pentru prima dată după misiunile Apollo. NASA a confirmat însă că prima nouă aselenizare cu echipaj uman este acum programată pentru Artemis IV, estimată pentru anul 2028. Schimbarea vine după succesul misiunii Artemis II, care a dus recent patru astronauți în jurul Lunii și a devenit una dintre cele mai importante misiuni spațiale americane din ultimele decenii.