Papa Leon critică decizia țărilor din Europa de a majora cheltuielile militare: „Trădează încrederea în diplomație”

Papa Leon al XIV-lea a criticat joi majorarea cheltuielilor militare europene, care au înregistrat anul trecut cea mai mare creștere de la sfârșitul Războiului Rece, afirmând că aceasta reprezintă o trădare a diplomației și că avertizând că aceasta deturnează resurse de la educație și sănătate.

„Să nu numim «apărare» o reînarmare care sporește tensiunile și nesiguranța, sărăcește investițiile în educație și sănătate, trădează încrederea în diplomație și îmbogățește elitele cărora nu le pasă deloc de binele comun”, a spus Suveranul Pontif, potrivit Reuters.

Adresându-se studenților de la Universitatea Sapienzia Roma, Papa Leon a mai spus că „tragediile secolului al XX-lea nu trebuie uitate. Strigătul «niciodată război!» al predecesorilor mei, atât de în concordanță cu respingerea războiului consacrată în Constituția italiană, ne îndeamnă să formăm o alianță spirituală cu simțul dreptății care locuiește în inimile tinerilor”, notează Bloomberg.

De asemenea, Papa Leon a adus în discuție și utilizarea inteligenței artificiale în război, citând conflictele din Ucraina, Gaza, Liban și Iran ca exemple ale „evoluției inumane a relației dintre război și noile tehnologii într-o spirală a anihilării”.

Afirmațiile Suveranului Pontif de joi poate fi considerată o altă lovitură indirectă la adresa președintelui american Donald Trump, care anul trecut a obligat aliații din NATO să-și majoreze cheltuielile pentru apărare.

În urmă cu câteva săptămâni, Papa Leon a condamnat războiul din Iran, în timp ce Trump a susținut că Suveranul Pontif „pune în pericol” catolicii și a sugerat că acesta este prea tolerant față de ambițiile nucleare ale Iranului.