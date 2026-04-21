Fostul șef al Consiliului UE spune că von der Leyen are un stil de conducere „autoritar”

Într-un interviu acordat luni publicației The Brussels Times, Michel a declarat că „nu s-a mai confruntat niciodată în trecut cu un astfel de nivel de dificultate în ceea ce privește colaborarea cu un coleg”, adăugând că încercările de a stabili întâlniri regulate de coordonare cu von der Leyen au fost „respinse sistematic”.

Deși a refuzat să comenteze trăsăturile sale personale, Michel a criticat ceea ce a numit stilul ei de conducere, descriindu-l ca fiind „autoritar” și acuzând comisia că ignoră controalele și echilibrele instituționale.

„Există o guvernare super-autoritară… Comisarii nu mai au absolut niciun rol”, a spus Michel.

Reflectând asupra dinamicii interne a UE, Michel a reluat și incidentul din 2021 de la Ankara, unde von der Leyen era așezată pe o canapea în timpul unei întâlniri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, în timp ce Michel ocupa un scaun, relatează Anadolu.

El a apărat modul în care a gestionat situația, spunând că „protocolul a fost perfect respectat” și a acuzat Comisia Europeană că folosește incidentul pentru a-și extinde influența instituțională.

„Toată lumea știe și a văzut cum Comisia a decis să instrumentalizeze acest incident pentru a încerca să obțină mai multă putere, mai multă putere instituțională și să se implice în lucruri care nu sunt responsabilitatea Comisiei”, a spus Michel.

Michel a criticat în continuare agenda politică a lui von der Leyen, argumentând că s-au înregistrat progrese insuficiente în ceea ce privește consolidarea pieței unice a UE, a piețelor financiare și a apărării.

„În acest domeniu, rezultatul este zero, iar aceasta este o tragedie”, a spus el.

De asemenea, el a cerut o poziție mai fermă a UE față de SUA, spunând că blocul comunitar ar fi trebuit să răspundă mai ferm la sancțiunile care îl vizau pe fostul comisar UE Thierry Breton.

„Consider că este un semn de slăbiciune. Dacă aș fi fost liderul UE astăzi, aș fi propus să reacționăm… Dacă nu reacționăm, acceptăm această umilință”, a spus Michel.