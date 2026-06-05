Prima pagină » Politic » Ursula von der Leyen, solidaritate cu România după incidentul cu drona din Constanța: „O consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”

Ursula von der Leyen, solidaritate cu România după incidentul cu drona din Constanța: „O consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”

Ursula von der Leyen a transmis că este solidară cu România după incidentul din Constanța și a spus că UE trebuie să își întărească apărarea din cauza riscurilor generate de războiul din Ucraina.
Ursula von der Leyen, solidaritate cu România după incidentul cu drona din Constanța: „O consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Sursa foto: Monasse T/ANDBZ/ABACAPRESS.COM
Maria Nițu
05 iun. 2026, 13:48, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis vineri un mesaj de solidaritate cu România, după explozia unei drone marine în Portul Constanța.

Ea a scris că astfel de incidente sunt consecințe directe ale războiului din Ucraina și reprezintă o amenințare tot mai mare pentru statele de la granița estică a Uniunii Europene.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, în contextul unor incidente recente de securitate în regiune, inclusiv prăbușirea unei drone într-un bloc de locuințe din Galați, ce a avut loc în urmă cu o săptămână.

„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța”, a transmis Ursula von der Leyen.

„Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră estică”, a mai precizat șefa Comisiei Europene.

În mesajul său, von der Leyen a spus că Uniunea Europeană își continuă sprijinul pentru statele membre expuse acestor riscuri.

„Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută. Iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței”, a transmis aceasta.

Președinta Comisiei Europene a mai scris că Uniunea Europeană investește deja în consolidarea capacităților de apărare, în special în sisteme anti-drone, pentru a răspunde mai eficient noilor amenințări.

„Europa investește masiv în capabilități anti-drone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. SAFE va ajuta la construirea unei Românii mai puternice. Și a unei Europe mai puternice.”

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia