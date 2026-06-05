Ursula von der Leyen, solidaritate cu România după incidentul cu drona din Constanța: „O consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis vineri un mesaj de solidaritate cu România, după explozia unei drone marine în Portul Constanța.

Ea a scris că astfel de incidente sunt consecințe directe ale războiului din Ucraina și reprezintă o amenințare tot mai mare pentru statele de la granița estică a Uniunii Europene.

Mesajul a fost publicat pe platforma X, în contextul unor incidente recente de securitate în regiune, inclusiv prăbușirea unei drone într-un bloc de locuințe din Galați, ce a avut loc în urmă cu o săptămână.

„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța”, a transmis Ursula von der Leyen.

„Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră estică”, a mai precizat șefa Comisiei Europene.

În mesajul său, von der Leyen a spus că Uniunea Europeană își continuă sprijinul pentru statele membre expuse acestor riscuri.

„Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută. Iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței”, a transmis aceasta.

Solidaritate cu România! One week after a drone crashed into an apartment building in Galați, a maritime drone today reached the port of Constanța. This is a direct consequence of Russia’s war against Ukraine. It is increasingly becoming a direct threat to countries on our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2026