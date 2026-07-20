UE amendează compania chineză Alibaba cu 550 de milioane de euro pentru vânzarea de produse ilegale

„Pe platformă se aflau multe produse contrafăcute, jucării nesigure și cosmetice periculoase, care au rămas online foarte mult timp”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene responsabilă de domeniul tehnologiei, potrivit Politico.

Potrivit acesteia, produsele continuau să fie recomandate și promovate pe AliExpress chiar și după ce devenise clar că nu respectau normele europene.

Amenda este cea mai mare impusă până acum de Comisia Europeană în baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA).

Legislația obligă marile platforme online, inclusiv AliExpress, care este deținută de grupul chinez Alibaba, să identifice și să reducă riscurile legate de vânzarea produselor ilegale.

Virkkunen a spus că lipsa unor controale eficiente este periculoasă pentru consumatori și îi dezavantajează pe comercianții care respectă regulile europene.

Aceasta este a treia amendă aplicată până acum în baza DSA. Sancțiunea vine la două luni după ce platforma rivală Temu a fost amendată cu 200 de milioane de euro pentru probleme similare.

„Am luat în calcul durata și gravitatea acestor încălcări atunci când am stabilit valoarea amenzii”, a explicat Henna Virkkunen.

Moderatorii aveau doar câteva secunde pentru verificarea produselor

Comisia Europeană a deschis investigația împotriva AliExpress în martie 2024. Ancheta a vizat posibile încălcări ale legislației europene, inclusiv lipsa de transparență în privința reclamelor și a sistemelor prin care platforma recomandă produse utilizatorilor.

O parte dintre probleme au fost rezolvate prin angajamente asumate de AliExpress în iunie 2025.

Comisia a constatat însă că platforma nu a verificat dacă avea suficienți angajați pentru a analiza produsele suspectate că ar fi ilegale.

Din această cauză, moderatorii suprasolicitați aveau uneori doar 10 sau 20 de secunde pentru a verifica un produs, potrivit unui oficial european.

AliExpress nu a analizat nici modul în care sistemele sale de recomandare și publicitate contribuiau la promovarea produselor ilegale.

Platforma are termen până la 20 octombrie pentru a prezenta un plan prin care să remedieze problemele. În caz contrar, AliExpress riscă sancțiuni suplimentare.