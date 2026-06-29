UE introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă

Noua taxă se va aplica până la 1 iulie 2028 și înlocuiește actuala scutire de taxe vamale pentru coletele de mică valoare expediate direct către consumatorii din Uniunea Europeană. După această dată, va intra în vigoare regimul vamal permanent prevăzut de reforma vamală europeană, iar taxele vor fi calculate în funcție de tipul produsului.

Câte 3 euro pentru fiecare categorie de produse din colet

Taxa de 3 euro se aplică fiecărei categorii tarifare de produse dintr-un colet, nu fiecărui articol în parte. De exemplu, pentru un colet care conține cinci tricouri se va percepe o singură taxă de 3 euro, întrucât toate produsele aparțin aceleiași categorii tarifare. În schimb, pentru un colet care conține tricouri și un ceas se vor aplica două taxe, în valoare totală de 6 euro, deoarece produsele sunt încadrate în categorii tarifare diferite.

Responsabilitatea declarării și achitării taxei revine vânzătorului sau importatorului, în cadrul procedurilor vamale. Comisia Europeană precizează că măsura nu reprezintă o taxă impusă direct consumatorilor, deși costurile ar putea fi reflectate ulterior în prețurile practicate de comercianți.

Peste 60% dintre produse, neconforme

Potrivit Executivului european, în 2025 au fost expediate direct către consumatorii din Uniunea Europeană aproape 5,9 miliarde de produse cu o valoare de până la 150 de euro, fără plata taxelor vamale. Instituția susține că actuala scutire oferă comercianților din afara UE un avantaj competitiv față de retailerii europeni.

De asemenea, Comisia Europeană susține că verificările efectuate anul trecut asupra unor produse precum cosmetice, jucării, suplimente alimentare, echipamente de protecție și produse electronice au relevat că peste 60% dintre articolele controlate nu respectau standardele europene privind siguranța, etichetarea sau documentația tehnică.

UE pregătește și taxa de manipulare

Scutirea de taxe pentru coletele de mică valoare a fost introdusă într-o perioadă în care formalitățile vamale erau în mare parte pe suport de hârtie, pentru a reduce povara administrativă, a explicat Bruxellesul. În prezent, toate declarațiile vamale sunt digitalizate, iar instituția consideră că excepția nu mai este justificată.

În paralel, Uniunea Europeană continuă negocierile privind introducerea unei taxe separate de manipulare pentru coletele provenite din comerțul electronic, destinată acoperirii costurilor suportate de autoritățile vamale pentru verificarea volumului tot mai mare de importuri. Această măsură este distinctă de taxa vamală de 3 euro și nu a fost încă adoptată.

Identificatori unici

Începând cu 1 noiembrie 2026, comercianții vor fi obligați să includă identificatori unici ai produselor (PID) în declarațiile vamale. Sistemul va înlesni urmărirea produselor pe întregul lanț de aprovizionare și va oferi autorităților vamale instrumente suplimentare pentru a depista mai rapid bunurile care nu respectă normele europene privind siguranța, etichetarea și conformitatea.