Noi reguli pentru inteligența artificială. Comisia Europeană explică ce obligații vor avea platformele și cum vor fi etichetate conținuturile create cu AI

Comisia Europeană a publicat luni noul set de orientări menite să îi ajute pe furnizorii și utilizatorii de sisteme de inteligență artificială să respecte noile obligații de transparență prevăzute de Legea privind Inteligența Artificială (AI Act).

Aceste reguli vor intra în vigoare începând cu 2 august 2026, iar ținta lor principală este să ofere mai multă claritate celor care folosesc tehnologii bazate pe AI.

De asemenea, este prevăzut ca utilizatorii să poată identifica mai ușor situațiile în care interacționează cu inteligența artificială sau când un text, o imagine ori un videoclip au fost generate sau modificate cu ajutorul acestei tehnologii.

Potrivit Comisiei Europene, noile obligații despre care se discută au rolul de a reduce riscul de manipulare și dezinformare.

Conform Legii privind IA, furnizorii de astfel de sisteme vor trebui să le proiecteze astfel încât utilizatorii să fie informați că interacționează cu o inteligență artificială. De asemenea, conținutul generat sau modificat cu AI va trebui să includă marcaje care să permită identificarea sa prin mijloace automate.

Și cei care utilizează aceste sisteme vor avea obligații. Ei vor trebui să informeze publicul atunci când folosesc materiale de tip deepfake, conținut creat cu AI pe teme de interes public fără verificare umană sau sisteme de recunoaștere a emoțiilor și clasificare biometrică.

Documentul publicat de Comisia Europeană oferă și exemple concrete privind aplicarea regulilor. Sunt explicate noțiuni precum sistemele interactive de inteligență artificială, conținutul sintetic sau deepfake-urile, dar sunt prezentate și excepții. De exemplu, simplele corecturi de ortografie și gramatică nu intră sub incidența acestor obligații.

Comisia a inclus informații și despre cum poate fi demonstrată respectarea noilor reguli. Una dintre variante este aderarea la un cod de bune practici, considerat o soluție care oferă mai multă claritate juridică și facilitează aplicarea prevederilor Legii privind IA.

Aceste orientări completează Codul de practică privind transparența conținutului generat de inteligența artificială, elaborat de experți independenți, cu contribuția a sute de organizații.

Comisia Europeană și Consiliul IA consideră că acest document reprezintă un instrument extrem de important respectarea noilor obligații.

În paralel, Comisia dezvoltă și alte instrumente de sprijin pentru organizații, printre care ghiduri, coduri de bune practici și Biroul de asistență pentru Legea privind IA. Acesta este un centru de informare care va oferi explicații despre aplicarea legislației.

Majoritatea prevederilor Legii privind IA, inclusiv competențele de control ale Comisiei Europene și ale autorităților naționale, vor intra în vigoare pe 2 august 2026.

Pentru sistemele de inteligență artificială deja existente pe piață înainte de această dată, obligațiile privind marcarea și detectarea conținutului vor deveni aplicabile începând cu 2 decembrie 2026.