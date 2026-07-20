Pauliuc a cerut prelungirea facilității privind TVA de 9% la locuințe. Bolojan a respins ideea – surse

Potrivit unor surse politice citate de MEDIAFAX, Pauliuc a solicitat și convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea modificării legislative.

Fără un guvern cu puteri depline, termenul nu poate fi prelungit prin ordonanţă de urgenţă.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a opus propunerii lui Pauliuc, argumentând că nu pot fi făcute excepții de la majorarea TVA.

Sursele citate de MEDIAFAX afirmă că Bolojan le-a spus liberalilor că problemele tehnice privind aplicarea noilor prevederi ar urma să fie remediate în următoarele zile și a subliniat că majorarea cotei de TVA la 21% trebuie aplicată în conformitate cu angajamentele asumate de România față de Comisia Europeană.

De la 1 august, cota standard de TVA urmează să crească la 21%, în cadrul măsurilor fiscale asumate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar și respectarea obligațiilor convenite la nivel european.