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Pauliuc a cerut prelungirea facilității privind TVA de 9% la locuințe. Bolojan a respins ideea – surse

Prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc a propus, în ședința conducerii partidului, un amendament prin care să fie prelungit termenul până la care tranzacțiile imobiliare pot beneficia de cota redusă de TVA de 9%, după intrarea în vigoare, de la 1 august, a cotei de 21%.
Pauliuc a cerut prelungirea facilității privind TVA de 9% la locuințe. Bolojan a respins ideea - surse
Laura Buciu
20 iul. 2026, 20:02, Politic
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Potrivit unor surse politice citate de MEDIAFAX, Pauliuc a solicitat și convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru adoptarea modificării legislative.

Fără un guvern cu puteri depline, termenul nu poate fi prelungit prin ordonanţă de urgenţă.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, s-a opus propunerii lui Pauliuc, argumentând că nu pot fi făcute excepții de la majorarea TVA.

Sursele citate de MEDIAFAX afirmă că Bolojan le-a spus liberalilor că problemele tehnice privind aplicarea noilor prevederi ar urma să fie remediate în următoarele zile și a subliniat că majorarea cotei de TVA la 21% trebuie aplicată în conformitate cu angajamentele asumate de România față de Comisia Europeană.

De la 1 august, cota standard de TVA urmează să crească la 21%, în cadrul măsurilor fiscale asumate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar și respectarea obligațiilor convenite la nivel european.

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