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Bolojan schimbă conducerile a șase filiale PNL după rezultatele electorale și intră în Consiliul Director al ISP

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal a decis luni revocarea președinților și dizolvarea Birourilor Politice Județene și de Sector din șase organizații ale partidului, invocând necesitatea îmbunătățirii activității acestora.
Bolojan schimbă conducerile a șase filiale PNL după rezultatele electorale și intră în Consiliul Director al ISP
Ilie Bolojan/MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
20 iul. 2026, 22:24, Politic
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Decizia de luni vizează filialele PNL Ialomița, PNL Galați, PNL Sector 2, PNL Sector 3, PNL Sector 4 și PNL Sector 5.

În cazul organizației PNL Galați, conducerea partidului a decis revocarea președintelui interimar, George Scarlat.

Potrivit unui comunicat al PNL, măsura a fost adoptată în baza prevederilor statutare și are ca obiectiv îmbunătățirea activității organizațiilor, precum și punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor politice ale partidului.

Hotărârile privind schimbarea conducerilor filialelor au fost aprobate cu votul favorabil a două treimi dintre membrii Biroului Politic Național, conform Statutului PNL.

Bolojan intră în Consiliul Director al ISP

În aceeași ședință, conducerea liberalilor a validat și propunerea privind noua componență a Consiliului Director al Institutului de Studii Populare (ISP). Din noua structură vor face parte președintele PNL, Ilie Bolojan, foștii lideri ai partidului Valeriu Stoica, Emil Boc și Theodor Stolojan, precum și Robert Sighiartău, Sebastian Burduja și Dragoș Pîslaru.

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